 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подробности коррупционных скандалов с вице-министрами энергетики Казахстана
00:10 21.09.2018

Проблема коррупционных рисков при проведении госзакупок сегодня носит системный характер.

На брифинге в Министерстве энергетики РК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Олжас Бектенов прокомментировал громкие коррупционные скандалы с вице-министрами энергетики, передает корреспондент Zakon.kz.

Представитель антикоррупционной службы поделился мнением насчет громкого коррупционного скандала, в результате которого под арестом оказались вице-министры энергетики РК Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев.

"Касательно громкого скандала по очистке озер, получается, что одно и то же озеро, два факта выявлено, когда деньги фиктивно перечислялись за якобы выполненные работы. Это показывает, на наш взгляд, системность проблемы. Здесь понятно, что госзакупки в целом совершенствуются, есть определенные механизмы предотвращения коррупции в этой сфере. Но, как практика показывает, к сожалению, находят окольные, обходные пути", - сказал он.
На его взгляд, здесь необходимо поработать над вопросами прозрачности.

"Нужен общественный контроль за этой работой. Если бы, к примеру, информация о планируемых затратах была бы известна более широкому кругу лиц и приемка работы осуществлялась бы публично с участием представителей общественности, то, возможно, мы бы таких последствий не получили.И сегодня об этом бы не говорили", - сказал он.

Бектенов считает, что руководству министерства "нужно подумать, как выстроить эту работу с максимальной транспарентностью, открытостью".

Что касается деталей коррупционных дел, то, по данным АДГСПК, вице-министр энергетики Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дуанбеком похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Нурбеков и представители подрядчика Жумалинов и Кадирберлин. По подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска.

Позже был задержан вице-министр энергетики Джаксалиев, который подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО "Аймак и К". Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Согласно выводам судебной экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге. В результате незаконных действий Джаксалиева государству причинен ущерб на указанную сумму.

Ксения Давыдова, Астана

Источник - zakon.kz
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