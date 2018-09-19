 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Политическая война в Ираке набирает обороты?
00:11 21.09.2018

Atlantic Council: Политическая война в Ираке набирает обороты?

Сентябрьские беспорядки в Басре свидетельствуют о шаткости положения премьер-министра Ирака и неустойчивости коалиции Абади-Садра

Гражданские беспорядки в Ираке были направлены против премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади и исламской партии "Дава". Продолжающиеся демонстрации в южном иракском городе Басра доставили немало неприятностей иракскому федеральному правительству и не предвещают ничего хорошего для политической карьеры премьер-министра Ирака, пишет Каролина Роуз в статье для издания Atlantic Council.

В течение последних нескольких месяцев демонстранты выходили на улицы Басры, возмущенные отсутствием государственной помощи, нищетой и тяжелым положением дел в провинции. Совсем недавно демонстранты подожгли почти все федеральные и региональные правительственные здания. Сообщалось, что дипломатическая миссия США оказалась под обстрелом. Демонстранты также блокировали доступ к единственному глубоководному морскому порту Ирака Умм-Касра. Некоторые демонстранты захватили завод по очистки воды и взяли в заложники двух сотрудников этого завода, потребовав провести ремонт неисправной системы очистки воды. Десятки жителей Басры захватили иранское консульство в знак протеста против влияния Ирана на внутреннюю политику Ирака.

Подобные протесты происходили в Ираке и раньше, поэтому они не являются чем-то новым для южной иракской провинции. Тем не менее сентябрьские протесты отличаются от предыдущих. Жители Басры стали не просто выражать свое разочарование в отношении федерального правительства, их гнев сфокусирован исключительно на премьер-министре Ирака.

В Басре добывают 80% иракской нефти, что составляет 4% от мирового объема добычи нефти, однако провинция Басра остается одной из самых бедных в Ираке. Жители Басры пострадали из-за неисправной системы очистки воды, они сталкиваются с нехваткой электричества, а уровень безработицы в Басре значительно превышает средний уровень по стране, который в настоящий момент составляет 10,8%

Провинция Басра, расположенная на стыке между Тигром и Евфратом, исторически известна своей сложной системой извилистых каналов и ручьев, которые теперь отравлены мусором и сточными водами из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры. В воде из реки Шатт-аль-Араб, которая является основным источником воды в городе, обнаружен высокий уровень химического и бактериального загрязнения. Начиная с 12 августа, сотни жителей Басры обратились в больницы из-за отравления питьевой водой. Медицинские учреждения не справлялись с потоком пострадавших, многие из которых умерли на больничном полу, так и не дождавшись помощи.

8 сентября силы безопасности Ирака установили в Басре контрольно-пропускные пункты на всех перекрестках и автомобильных дорогах города. Спокойствие снова вернулось в Басру, однако премьер-министр Ирака по-прежнему не может восстановить доверие жителей юга Ирака.

После провальных для Хайдера аль-Абади парламентских выборов в мае 2019 года его основная задача заключалась в создании коалиционного правительства между правящей исламской партией "Дава" и партией "Сайрун" во главе с мятежным шиитским клириком и популистом Муктадой ас-Садром. В рамках иракской конституции коалиционные переговоры должны длиться менее трех месяцев, однако стороны все еще ведут кропотливые переговоры, что затянуло процесс формирования нового правительства.

Ранее премьер-министр Ирака после серии акций протеста в июле пообещал жителям Басры выделить $3 млрд для реализации инфраструктурных проектов, однако затем забыл про свое обещание. Вскоре после беспорядков в Басре ас-Садр посоветовал премьер-министру "остерегаться самоуспокоенности и халатности" и предоставить Басре обещанные деньги на реализацию инфраструктурных проектов. Коалиции "Сайрун" и "Фатх", которые обошли партию Аль-Абади на парламентских выборах в мае 2018 года, уже призвали премьер-министра уйти в отставку.

Сентябрьские беспорядки в Басре свидетельствуют о шаткости положения премьер-министра Ирака и неустойчивости коалиции Абади-Садра. Премьер-министр уволил несколько высокопоставленных лиц и создал следственные группы после беспорядков в Басре, однако это не помогло восстановить его политические позиции.

Возможная отставка премьер-министра Ирака будет иметь серьезные последствия для внешнеполитического курса страны и регионального порядка. Внешняя политика Аль-Абади опирается на тесные отношения с США и координацию действий в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках Стратегического рамочного соглашения.

Ас-Садр уже заявил, что его партия не станет поддерживать кандидатуру Аль-Абади на пост премьер-министра нового правительства. Уход Аль-Абади негативно отразился бы на влиянии США в Ираке. Несмотря на явное сопротивление жителей южных провинций Ирака иранскому влиянию в стране, приход на место Аль-Абади кандидата от коалиции "Сайрун" или "Фатх" может привести к расширению регионального влияния Тегерана.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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