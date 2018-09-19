 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азербайджан прорывается в Евразию, - С.Тарасов
00:28 21.09.2018

Баку обгоняет Ереван в ШОС

Станислав Тарасов, 20 сентября 2018,

Азербайджан предпринял серьезный шаг в сторону своего внешнеполитического развития. По итогам переговоров в Пекине между генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым было заявлено, что главы министерств иностранных дел стран-участниц ШОС на предстоящем заседании рассмотрят заявку Баку на получение статуса наблюдателя.

Напомним, Азербайджан завершил процесс присоединения к организации в качестве партнера по диалогу в 2016 году, предполагаемое повышение его статуса в ШОС демонстрирует безусловно его намерение углублять свое сотрудничество. Это событие приобретает знаковое значение еще и потому, что до недавнего времени в Баку шла дискуссия относительно перспектив его сотрудничества с этой структурой, которая, по оценке некоторых экспертов, "крайне забюрократизирована, нуждается не в расширении состава участников, а в кардинальном реформировании", что "в лучшем случае ШОС руководствуется тезисами и ориентирами, сгенерированными в Китае и в меньшей степени в России, а в худшем - навязанными извне". А в такой ситуации Азербайджану "лучше выстраивать двусторонние связи, а не вползать в наднациональные структуры".

Кстати, приведем в этой связи типичное суждение, которое недавно высказывал руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде: "ШОС - организация паназиатской направленности. Основные ее участники - это государства, которые тяготеют к центрально-восточной части Азии. Азербайджан отдален от основного географического центра ШОС. Практическая польза для Баку от активизации сотрудничества с ШОС пока мало прослеживается". Более того, утверждает западное издание World Politics Review, с одной стороны, "экономическая составляющая ШОС структуры не представляет загадки: участники ШОС зафиксировали, что продолжат создание Фонда развития и Банка развития, поддержали самую масштабную инфраструктурную инициативу Китая - создание экономического пояса "Шелковый путь".

В то же время лидеры ШОС дают понять, что намерены стать и площадкой, на которой могли бы работать непримиримые соперники. Так, Индия и Пакистан получили статус полноправных членов, хотя Армения и Азербайджан, потенциальные члены, почти три десятилетия спорят о судьбе Нагорного Карабаха. Для Еревана, члена ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участие в Шанхайской организации сотрудничества является еще одним логическим шагом в сторону масштабных интеграционных процессов. А для Азербайджана? Вспомним, как Баку отбивался от идеи вступления в ЕАЭС, заявляя, что не намерен состоять в одной структуре вместе с Арменией из-за нагорно-карабахского конфликта.

Тогда почему Баку сейчас решил пренебречь этим принципом и стремится повысить свой статус в ШОС, в перспективе - стать полноправным членом этой наднациональной структуры? По мнению некоторых экспертов, интересы Азербайджана в ШОС активно лоббирует Китай. Не случайно Мамедъяров говорил в Пекине о проектах транспортных коридоров Восток - Запад, Север - Юг и Юг - Запад, реализуемых при участии Баку. Это демонстрация прагматического подхода, новая оценка перспектив и возможностей для получения не только доступа к процессам внутри одной из влиятельных организаций в мире, но и выстраивание новых контуров сотрудничества с шанхайской "семьей" через синхронизацию различных интеграционных проектов с последующим выходом на емкие азиатские рынки. А в будущем, возможно, будут обозначены и конкретные планы ШОС относительно Закавказья.

Пока же отметим факт, что в статусной гонке в ШОС Азербайджан стал обгонять Армению. Похоже, России предстоит нормализовать нарушенный баланс (есть информация, согласно которой заявку Еревана о получении статуса государства-наблюдателя блокирует Пекин). Статус наблюдателя в ШОС позволит Баку активно подключиться к многоплановой и разносторонней деятельности организации посредством участия в действующих механизмах взаимодействия, в удобном формате интегрироваться в евразийские экономические схемы, не теряя европейских партнеров, с которыми связаны запущенные энергетические, транспортные и иные проекты.

Неясно другое. Удастся ли ШОС сблизить позиции Азербайджана и Армении на карабахском направлении? Ведь Баку и Ереван являются членами ОБСЕ, те принципы, которые задекларированы ШОС, почти скопированы с основных принципов ОБСЕ. И ничего. Поэтому нельзя исключать того, что площадка ШОС до какого-то момента станет местом политических ристалищ между Азербайджаном и Арменией по вопросу нагорно-карабахского конфликта, хотя новый стратегический выбор Баку может привести и к новым решениям на этом направлении.
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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