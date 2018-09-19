Власти Таджикистана хотят заработать на VIP-отстреле редких зверюшек $772 тысячи

00:39 21.09.2018

Власти Таджикистана заработают на отстреле редких животных $772 тысячи



Власти Таджикистана планируют выручить 7,23 миллиона сомони ($772 тысячи) за выдачу лицензий на отстрел четырех видов редких животных. Об этом сообщает "Азия-Плюс".



В нынешнем списке на отстрел – 95 голов памирского архара "Марко Поло", 12 голов винторогого козла мархура, шесть голов бухарского горного барана уреала и десять бурых медведей.



Лицензия на отстрел одного барана "Марко Поло" составляет 45 тысяч сомони ($4774), всего же только за счет этих животных казна может пополниться на 4,275 тыс сомони ($453,6 тыс). Штраф за незаконный отстрел барана составит 200 тысяч сомони ($21,2 тысячи).



Голову горного винторогого козла оценили в 241 тысячу сомони ($25,56 тыс). Штраф за незаконный отстрел – 400 тысяч сомони ($42,4 тыс).



За убийство бухарского горного барана просят 2290 сомони ($243). Штраф за незаконный отстрел составит 60 тысяч сомони ($6,36 тыс).



Голова бурого медведя оценена в 9248 сомони ($981), но медведя можно стрелять только если воздается угроза жизни охотника. Незаконное убийство медведя обойдется охотнику в 300 тысяч сомони ($31,8 тыс).



В прошлом году численность баранов "Марко Поло" в Таджикистане достигала 23-25 тысяч, а винторогого козла, ареал которого находится в Таджикистане, Афганистане и Пакистане - 1,5 тысячи. В прошлом году доходы таджикского бюджета от охоты пополнились на пять миллионов сомони ($530,5 тыс), из которых на развитие отрасли пошли лишь 10%.



Ранее сообщалось, что в Таджикистане природоохранное ведомство приостановило деятельность организации "Пантера", занимающейся сохранением популяции снежного барса. Организацию обвинили в браконьерстве.