Кинжал под соусом "а ля рюсс"… и эта странная китайская "дружба", - К.Душенов

00:41 21.09.2018 Кинжал под соусом "а ля рюсс"…

и эта странная китайская "дружба"



Константин Душенов



После того, как президент России Владимир Путин представил всему миру новейшие комплексы "Кинжал" и "Авангард", американцы не на шутку забеспокоились. 20 марта 2018 года глава Стратегического командования Вооруженных сил США, генерал Джон Хайтен на слушаниях в американском сенате заявил: "У США сейчас нет никаких шансов справиться с российским гиперзвуковым оружием. Сегодня Америке нечего противопоставить этим новейшим разработкам. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас."



Но это он сказал для сведения сенаторов, то есть в узком кругу для своих. А рядовому американцу такая информация вовсе ни к чему. Он должен быть твердо уверен, что Вашингтон по-прежнему на планете самый главный, самый сильный, самый богатый и всемогущий. Поэтому американские средства массовой информации запустили мощную пропагандистскую кампанию под лозунгом "Нам не страшен русский гиперзвук!"



В рамках этой кампании сперва они смеялись и иронизировали на тему о том, что Путин-де вместо реального оружия показал миру какой-то мутный мультик. А на самом деле все это блеф, никакой гиперзвуковой ракеты у русских-то и вовсе нет! Когда же всем стало ясно, что ракета все-таки есть, американский Агитпроп стал широко тиражировать информацию о том, что в США уже начались работы по созданию собственных аналогов русского комплекса "Кинжал". Мол, не беспокойтесь, господа хорошие, мы тут сейчас покумекаем и быстренько сделаем, как у русских. И даже лучше! Не извольте сомневаться, ведь американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin уже получила от Пентагона заказ стоимостью полмиллиарда долларов на разработку прототипа гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, получившей официальное наименование "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования". А значит, и беспокоиться не о чем!



Правда, наш-то русский "Кинжал" уже стоит на опытно-боевом дежурстве: 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31К в любой момент готовы к боевому применению. Плюс к тому гиперзвуковую ракету Х-47М2 успешно адаптируют под модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М, который сможет нести уже четыре "Кинжала" вместо одного на МиГ-31. А США, даже при самом оптимистичном сценарии, смогут (может быть) поставить на боевое дежурство свой аналог нашего "Кинжала" лет этак через 12-15, не раньше.



Впрочем, американских пропагандистов такие мелочи не смущают. А потому на днях янки представили миру еще одно чудо-оружие, которое должно убедить почтеннейшую публику, что Америка по-прежнему везде и всюду "впереди планеты всей". Это т.н. "концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию". Эта презентация вызвала много шума не только в Америке, но и в российских средствах массовой информации. Поэтому здесь стоит разобраться подробнее.



Итак, первое: что это за зверь такой под названием "концепт", который представили американцы? Это, если сказать по-простому, они опубликовали свои американские хотелки: типа, вот было бы здорово такой перехватчик сделать! Т.е. у них есть желание, но не то, что опытно-конструкторские, но даже научно-исследовательские работы по этой теме они и не начинали. И это вполне понято: любой специалист скажет вам, что в данном случае американские хотелки находятся далеко за гранью возможного.



Ведь перехватчик Glide Breaker задуман Пентагоном в давно привычной форме противоракеты, способной осуществлять т.н. "кинетический перехват", то есть просто таранить собственным корпусом гиперзвуковые ракеты противника. Такой перехват возможен только при наличии надежных внешних средств целеуказания, которые могут гарантированно обеспечить расчет точки встречи объекта поражения и перехватчика.



В рамках этой технологии американцы пока не сумели добиться эффективного перехвата даже баллистических ракет, летящих по заранее известной, неизменяемой траектории. А ведь "Кинжал" летит вовсе не по классической баллистической траектории. Его траектория непредсказуема, так как он совершает резкие маневры по курсу и высоте, причем схему маневрирования определяет бортовой компьютер, алгоритм которого формируется случайным образом. Т.е. даже создатели этой ракеты не могут с точностью предсказать, какой именно маршрут она выберет для успешного поражения назначенной цели.



Но все эти соображения не имеют ровно никакого значения для американской пропагандистской машины. Она знай себе трубит на весь мир: "новый перехватчик расширит возможности Соединенных Штатов по защите от всех классов гиперзвуковых угроз!" И, похоже, им невдомек, что, приступая к практической реализации этих безнадежных планов, Вашингтон втягивает себя в чрезвычайно затратную гонку вооружений, которая обойдется ему в сотни миллиардов долларов, но при этом заведомо не принесет никаких реальных результатов.



Впрочем, пусть американцы попотеют, нам-то что? России это даже выгодно: ведь пока они будут копаться в своих недостижимых хотелках, мы уйдем еще дальше в отрыв.



Непостижимая китайская логика…



На таком фоне ведущие западные СМИ активно раздувают пропагандистскую кампанию против России, которая порой включает в себя совершенно взаимоисключающие тезисы. Например, главной страшилкой западного Агитпропа последних лет является сказка о том, что злобная, агрессивная, коварная Россия только и ждет момента, чтобы напасть на добрый, честный, демократичный и прогрессивный Запад. Что эти страшные русские уже создали для такой агрессии целую кучу ужасных сверхсовременных вооружений, которую Путин готов применить буквально со дня на день.



Но одновременно с таким лживым тезисом в западных средствах массовой информации, в тех же газетах, на тех же телеканалах, которые пугают обывателя т.н. "русской угрозой", раскручивается прямо противоположный тезис. Мол, Россия – это отсталая, варварская, средневековая деспотия, не способная к интеграции в современный высокотехнологичный мир. Русские-де, это нация вымирающих алкоголиков, а современная российская армия – сборище старой ржавой техники еще советских времен. Поэтому чем быстрее западный, т.н. "цивилизованный" мир уничтожит вековую "русскую угрозу" и разрушит варварскую Россию – тем будет лучше для всего человечества.



Как все это пропагандистское русофобское варево уживается головах западных обывателей, понять трудно. Но еще труднее понять, зачем эти лживые тезисы порой охотно подхватывает пресса тех стран, которые официально провозглашают себя "стратегическими партнерами" России.



Например, в Китае целый ряд информационных агентств в последнее время активно заявляют об отставании российского вооружения от "новых и передовых" китайских разработок. С одной стороны, это является следствием своего рода китайского "комплекса неполноценности", сформировавшегося еще в сталинскую эпоху, когда единственными учителями китайцев буквально во всех областях наук и технологий были русские специалисты из СССР. И вот теперь китайцы, прославляя собственные достижения и критикуя русские технологии, пытаются избавиться от своих застарелых исторических комплексов. Но надо же, как говорится, и честь знать!



А вот с этим у китайцев явные проблемы. Так, по результатам недавно завершившейся в России выставки "Армия 2018" в авторитетном китайском издании "Гуаньча" появилась весьма показательная статья журналиста Си Ячжоу, предметом исследования которой стала эволюция знаменитых российских ЗРК серии "С".



Он пишет: "Несмотря на то, что Россия имеет богатый опыт в исследованиях и разработках, она по-прежнему использует устаревшее программное и аппаратное обеспечение. Так называемая ракетная система С-400 "Триумф", которой русские очень гордятся, на самом деле – лишь немного модернизированный старый комплекс С-300 "Фаворит". Так что само введение нового наименования – всего лишь маркетинговый ход русских, цель которого – создать у потенциальных покупателей иллюзию того, что зенитно-ракетный комплекс С-400 получил по-настоящему новые характеристики".



Далее китайский автор ставит под сомнение то, что новая сверхдальняя зенитная ракета под шифром 40Н6, разработанная специально для С-400 "Триумф", радикально отличается от своей предшественницы предыдущего поколения. Его заключение, в котором он "разоблачает" предполагаемое жульничество российских производителей оружия, потрясает своей простотой.



Си Ячжоу заявляет: "Зенитные ракеты дальнего действия должны быть достаточно большими, чтобы иметь необходимый запас топлива для полета и маневрирования. Русские просто добавили к старой ракете больше топлива, чтобы она приобрела новый вид. Но на самом деле, за исключением того, что максимальная дальность поражения воздушных целей такой ракеты возросла до 380 километров, все остальные характеристики остались старыми."



Правда, при этом без ответа остается главный вопрос: зачем же тогда Китай первым, еще в 2015 году, заключил с Россией многомиллиардный контракт на покупку нескольких полковых комплектов этого самого, "отсталого" комплекса С-400? Зачем сегодня Турция и Индия во чтобы то ни стало стремятся заполучить С-400, даже рискуя из-за этого подвергнуться санкциям со стороны США? Почему Саудовская Аравия, также интересующаяся "Триумфом", пригрозила войной соседнему Катару, если он тоже посмеет закупить эти русские зенитно-ракетные комплексы?



Ответов на такие вопросы китайский автор, конечно, не дает. Но его статья служит замечательной иллюстрацией той старой истины, что у нашей страны на самом деле есть только два верных союзника: русская армия и наш военно-морской флот. А все остальные – в лучшем случае лишь временные попутчики, с которыми надо держать ухо востро!



Мы Русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537479660

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