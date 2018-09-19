Сирийский сценарий. Сумеет ли Эрдоган выполнить свои обязательства по Идлибу? -Д.Минин

00:45 21.09.2018

Сирийский сценарий

Сумеет ли Эрдоган выполнить свои обязательства по Идлибу?



Достижение договоренности между президентами России и Турции по буферной зоне в Идлибе, казалось, перепутало все карты большой сирийской игры и сняло с повестки дня вопрос об ожидавшемся правительственном наступлении. Однако не все так просто. Чтобы договоренность реально зажила, ее должны принять все стороны конфликта. Важно и отсутствие серьезных разночтений в ее интерпретации. А разночтения имеются.



Уже на пресс-конференции в Сочи было заметно, что В. Путин говорил, прежде всего, о зоне демилитаризации вглубь позиций боевиков в Идлибе. А Р. Эрдоган подчеркивал, что эта зона должна на таких же условиях отвода тяжелой техники равномерно распространяться и на правительственную сторону.



Явно опережая события, турецкие СМИ начали распространять выгодный Анкаре вариант будущего разграничения. В интерпретации турок из 15-20 км "буфера" правительственная Сирийская арабская армия (САА) должна отвести свои тяжелые вооружения на большее расстояние, чем боевики.



Непримиримые аль-каидовцы из "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в России), контролирующие от 60% до 70% территории Идлиба, распространяют свой вариант этой карты. Стремясь дезавуировать достигнутое соглашение, они представляют дело так, что отступить вглубь Идлиба на все 20 км должна исключительно оппозиция, лишаясь большей части занимаемого ею пространства. Фактически это означало бы капитуляцию боевиков в провинции, о чем пока говорить преждевременно.



Из позиций участников сочинских договоренностей ясно, что, если турецкие миротворцы будут находиться исключительно на стороне боевиков, а российская военная полиция – рядом с САА, то зона демилитаризации неизбежно распространится и на позиции правительственной армии.



Окончательная конфигурация зоны должна стать результатом компромиссных договоренностей при участии Дамаска и едва ли полностью совпадет с ожиданиями Анкары.



Важно, однако, то, что о принятии соглашений уже заявили министерства иностранных дел Ирана и Сирии, а также считающийся умеренно оппозиционным Сирийский комитет по переговорам во главе с Насером аль-Харири.



Возможно, у Дамаска и было некоторое разочарование по поводу того, что ему пришлось отказаться от уже почти начатого генерального наступления на Идлиб, но новый сценарий так же отвечает его интересам. Без боев должны быть зачищены все те зоны, которые сирийское командование намечало освободить в первой фазе предполагавшегося наступления у Алеппо, Латакии и на юге Идлиба. Более того, по соглашению должна быть демонтирована глубоко эшелонированная оборона боевиков на линии разделения. И если что-то пойдет не так, последующее продвижение САА будет только облегчено. При этом Дамаск получил передышку для окончательной ликвидации отрядов запрещенного в России "Исламского государства" в Сувейде и Дейр-эз-Зоре. По сообщениям, "Силы Тигр", возглавляемые бригадным генералом Сухейлем аль-Хасаном, уже передислоцируются из Идлиба на данные направления. К середине октября, когда истекает срок создания демилитаризированных зон в Идлибе, САА сможет перебросить к его границам еще 10-15 тыс. освободившихся войск, создав решающее преимущество на критических направлениях.



Вероятность того, что операция правительственных сил в Идлибе все же начнется, но только в новые, и более благоприятные для Дамаска сроки, по-прежнему велика.



Проблема в том, что, взвалив на себя миссию договориться с "умеренными" боевиками и подчинить, в том числе силой, радикалов в Идлибе, Эрдоган, возможно, взялся за непосильное дело. Американский институт Брукингса отмечает, например, крайне медленный прогресс в переговорах с турками и высокую вероятность столкновений в результате попыток выполнить сочинские соглашения. Об этом говорит и реакция "Хайат Тахрир аш-Шам". Военный лидер этой организации Абу Мухаммад аль-Джулани пока отмалчивается, но ее шариатский судья Абу Язган аль-Масри (Abu Yaqzan al-Masri) уже заявил, что "с теми, кто призывает сдать оружие, надо бороться как с самыми большими врагами". И назвал их "предателями и вражескими агентами".



А информагентство "Хайат Тахрир аш-Шам" Ibaa сравнило российско-турецкое соглашение с тем, которое в 1993 году привело к уничтожению мусульман в Сребренице во время боснийской войны. Оно якобы продолжение тех договоренностей, которые уже повлекли передачу в руки правительства трех зон деэскалации.



Имеются немалые основания полагать, что "Хайат Тахрир аш-Шам" проигнорирует призывы Турции, которая берется добиться ухода боевиков практически в одиночку.



Воинских частей, которые Анкара готова выделить для предстоящей операции, явно недостаточно, а их потери могут быть восприняты турецким обществом как неприемлемые. Что ж, в этом случае Эрдоган, возможно, станет более восприимчивым к аргументам российской и сирийской сторон.



Ведь надеяться на помощь Запада в дальнейшем урегулировании сирийской проблемы Турции не приходится. Как считает эксперт Фонда политических, экономических и общественных исследований Турции (SETA) Вейсель Курт, для США Идлиб – это то поле, где они могут снова "настроить Турцию, Россию и Иран друг против друга". Так, по вопросу о курдском экстремизме в Сирии США не поддержали Турцию ни политически, ни на поле боя. Американцы "постараются лишь усугубить ситуацию и натравить друг на друга игроков, пытающихся найти решение сирийского кризиса". Израильские специалисты также полагают, что американцы проигрывают от "сделки Путин – Эрдоган". Турки наверняка попытаются использовать сирийских радикалов, выводимых из зон демилитаризации на север, включая боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам", как ударную силу против поддерживаемой американцами курдской Рожавы.



Заключив соглашение с Турцией, Москва сумела приостановить наметившийся было под воздействием Запада "обратный дрейф" Анкары от тесного взаимодействия с Россией по Сирии. А для Дамаска и Москвы положительный момент состоит в том, что новое соглашение заменяет предыдущую договоренность по зонам деэскалации, в намерениях сорвать которую, заняв весь Идлиб, Сирию и Россию обвиняли на Западе.



Теперь нарушителями нового соглашения, скорее всего, окажутся боевики-радикалы, и последующее наступление против них обретет дополнительные основания, затруднив вмешательство других сил.



Турция, по крайней мере, столкнувшись с невозможностью выполнить свои обязательства, едва ли станет столь же рьяно защищать силы оппозиции в Идлибе, как она делала это до сих пор.



Дмитрий Минин

По материалам Фонда стратегической культуры