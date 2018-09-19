 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 21.09.2018
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Четверг, 20.09.2018
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    Туркменистан   | 
Туркменских бюджетников вместо сбора хлопка заставили помогать богатым семьям
00:47 21.09.2018

В Дашогузском велаяте (области) Туркменистана некоторых бюджетников, принудительно направленных на сбор хлопка, из-за неурожая обязали работать на богатые семьи. Об этом 20 сентября сообщила радиостанция "Азатлык".

Как стало известно журналистам, 16 сентября бюджетников из этрапов (районов) Ниязов, Йыланлы и Гореглы на месяц отправили на сбор хлопка в села Шасенем, Шамулк, Шамахы, Махтумкули, Ашир Какабай и Айбовур. Однако оказалось, что на полях фермеров-арендаторов в этих селах выросло настолько мало хлопка, что они без труда соберут его сами. Тогда руководители групп хлопкоробов вместо того, чтобы отправить бюджетников по домам, на месяц поселили их в домовладениях состоятельных сельчан. Им приказано помогать семьям по хозяйству.

"Начальников не интересует, есть хлопок на полях или его нет. Их только волнует то, что необходимо дать указания насчет отправки достаточного количества бюджетников на сбор хлопка", – объяснил сложившуюся ситуацию источник "Азатлыка".

12 сентября сообщалось, что на хлопковые поля в Дашогузском велаяте впервые за несколько лет принудительно вывезли школьников. Ранее власти отказались от этой практики под давлением международных организаций. Однако в этом году бюджетники, которые теперь стали основными хлопкоробами, были задействованы в подготовке и проведении авторалли "Амуль-Хазар" 11-17 сентября. Чтобы успеть собрать достаточное количество хлопка до 16 сентября, то есть до начала акции "Белый караван", в рамках которой полные хлопка грузовики демонстрируются по телевидению, власти решили возобновить эксплуатацию детского труда.

Тем временем источники "Азатлыка" в Лебапском велаяте сообщают, что из-за неурожая, низких закупочных цен, нехватки техники и воды фермеры бросают готовые к сбору хлопковые поля. Одна из местных жительниц, арендующая у государства 1 гектар под хлопок, пояснила, что решила бросить поле, подсчитав, что ее доход от сбора урожая в этом году не превысит сумму, эквивалентную $300. Женщина добавила, что ее муж умер и она не может обрабатывать поле без наемных рабочих, а стоимость их труда из-за экономического кризиса выросла вдвое. По ее словам, выжить ей поможет сын, которому только что удалось устроиться на работу. Женщина рассказала, что некоторые ее соседи живут на пенсии старших членов семьи, другие уезжают на заработки, а третьи вообще не имеют никакого дохода.

Дополнительный источник дохода для туркменских фермеров – личное подсобное хозяйство. Однако в этом году в Дашогузском велаяте из-за нехватки воды фермерам запретили поливать приусадебные участки. У них отобрали насосы, а у тех, кто все же изыскивал способы полива, перепахали огороды.

Организация Cotton Campaign, которая борется против принудительного труда на хлопковых полях, 1 октября намерена провести в Нью-Йорке акцию протеста, приуроченную к визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на совещание ООН. Власти Туркменистана официально отрицают факт существования в стране принудительного труда. В частности, недавно стало известно, что власти отвергли рекомендацию ООН искоренить принудительный труд, пояснив, что соответствующие нормы уже содержатся в Конституции Туркменистана.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537480020
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