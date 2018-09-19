Турция перешла на "сталинские" принципы в экономике: баланс, дисциплина, мобилизация

00:52 21.09.2018

Новая среднесрочная экономическая программа Турции основана на трех основных принципах - балансе, дисциплине и реформах. Об этом в четверг, 20 сентября, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, сообщает издание Daily Sabah.



По его словам, новая программа предусматривает рост экономики Турции в 2018 году на 3,8 процента, в 2019 - на 2,3%, 2020 - на 3,5%. В 2021 году, по прогнозу турецкого правительства, ВВП страны покажет рост еще на пять процентов.



Новая экономическая программа предусматривает инфляцию в Турции на уровне 20,8 процента в 2018 году, 15,9% - в 2019-м. В 2020 г. ожидается снижение инфляции с двузначного уровня - до 9,8%. Спустя еще один год финансовое ведомство планирует инфляцию в районе 6%.



"Согласно программе, до 2021 года в Турции планируется создать около 2 миллионов новых рабочих мест", - заявил Албайрак.



По его словам, дефицит текущего счета платежного баланса будет сокращен с 2018 по 2021 год с 4,7% до 2,6% от ВВП.



Албайрак также заявил о мерах по стимулированию экспорта, расширению доступности кредитов для бизнеса и экономии средств на содержание госучреждений.



Напомним, одной из главных целей турецкого правительства на текущий момент является удержание национальной валюты от дальнейшей девальвации. Турецкая ​лира подешевела с начала года на 40%. 10 августа она испытала наибольшее падение в течение дня с 2001 года - курс обрушился до абсолютного исторического минимума (7,24 за $ 1).



Ранее президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении защитных пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. В первом случае ставка тарифа будет увеличена с 25% до 50%, во втором - с 10% до 20%.



Падение лиры связано с решением американских властей пересмотреть режимы доступа турецких товаров на рынок США и общим скандальным фоном политических отношений между Вашингтоном и Анкарой.



По данным на утро 20 сентября, лира торгуется в диапазоне 6,25−6,27 за $ 1.