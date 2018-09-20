В Казахстане осужден на 3 года л/с оппозиционер Абловас Джумаев за участие в telegram-чате "ДемВыбора"

08:48 21.09.2018

В казахском городе Актау вынесен приговор по делу Абловаса Джумаева, возбужденному против него за участие в telegram-чате запрещенного властями движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Он признан виновным в "разжигании социальной розни" и "призывах к насильственному захвату власти" и приговорен к трем годам тюремного заключения.



Абловас Джумаев в последнем слове отверг все обвинения.



Судья вынес решение и о наказании в отношении следователя областного департамента внутренних дел Айболата Кадиева, проводившего следственные мероприятия. По словам судьи, вердикт направлен в департамент МВД. Ранее Джумаев на суде заявлял, что в ходе досудебного расследования на него оказывалось давление.



Адвокат Джумаева Максим Невеселов и его жена Айгуль Акберди сообщили, что будут обжаловать приговор.



44-летний житель Актау Абловас Джумаев был задержан 11 мая и позднее по решению суда был помещен под стражу. В причастности к деятельности ДВК подозреваются также его жена Айгуль Акберди и житель Актау Женис Бисенгазиев. 26 июня в отношении них было заведено уголовное дело по части 1 статьи 179 уголовного кодекса ("Пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти").



Движение ДВК, возглавляемое проживающим за рубежом оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым, в Казахстане признано "экстремистским", его деятельность на территории страны запрещена.