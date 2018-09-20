Экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа выпустили из каталажки. Под залог

08:51 21.09.2018

Экс-премьер Пакистана Шариф отпущен под залог



Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, приговоренный в июле к lдесяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции, выпущен из-под стражи под залог. Наваз Шариф, по сообщениям должностных лиц, вышел из тюрьмы в гарнизонном городе Равалпинди вечером 19 сентября. Телевизионные кадры запечатлели, как сторонники освободившегося из тюрьмы усиленного режима осыпают его автомобиль лепестками цветов. Решением суда в Исламабаде из-под стражи освобождены также дочь политика Марьям Наваз и зять Мухаммад Сафдар.



Ранее суд в Исламабаде постановил освободить троих из-под стражи после внесения ими залога в 500 тысяч рупий (около четырех тысяч долларов). Все трое, по сообщениям, были доставлены позднее в аэропорт.



Постановление об освобождении Наваза Шарифа и его родственников под залог до начала апелляционных слушаний принял Высокий суд Исламабада.