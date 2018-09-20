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Как "киргизу" стать "кыргызом", - А.Бенгард
08:53 21.09.2018

В социальных сетях несколько дней не утихала дискуссия по поводу преподавания кыргызского языка в школах. Русскоязычные родители делились своими "эпопеями" того, как дети учат стихотворения.

Непонятная зубрежка
"Учащиеся первых и вторых классов еще не прошли окончания, падежи и склонения, а им задают зубрить стихи, вместо того чтобы учить диалоги и формировать простые фразы, постепенно наращивать лексику", - написала одна из пользователей Facebook Аделя Гайфуллина.

Женщина подчеркнула, что не против кыргызской поэзии, но она должна быть понятна ребенку. "В итоге дети ненавидят этот предмет. Кто так строит программу?" - задалась она вопросом.

Пост набрал больше тысячи комментариев. Часть родителей оказались солидарны с Аделей Гайфуллиной.

"Методики как не было, так и нет. За 25 лет не смогли разработать ничего. В чем проблема подготовить нормальную методику для русскоязычных?" - вопрошают люди. Кто-то предположил, что учителю просто лень чему-то учить детей за маленькую зарплату. Но, оказалось, что аналогичная ситуация наблюдается и в частных школах, за обучение в которых платят немаленькие деньги. Дети просто зубрят, ничего не понимая.

"Наглые и ленивые"
Другие комментирующие, видимо, не поняв сути поставленной проблемы, отправили всех учить государственный язык и призвали уважать страну, в которой живешь.

Более того, нашлись и те, кто агрессивно обвинил жалующихся в отсутствии методик обучения в лени и наглости: "Как вам не стыдно? Ленивые вы и ваши детки! Не стоит им потакать, и вообще, ваши дети знают гимн?"; "Это кошмар. Живете тут и не можете язык страны выучить? Какая наглость!"; "Вот приезжают же иностранцы из дальнего зарубежья, которые прекрасно научились разговаривать на кыргызском. Все зависит от желания..."

Хотя наверняка эти иностранцы учили язык отнюдь не в наших общеобразовательных школах.

Проблему развития госязыка регулярно поднимают и на высоком уровне - в правительстве и парламенте страны. Звучат заявления о недопустимости деления на "кыргызов" и "киргизов". Приняты и целевые программы, однако изменения идут не так быстро, как хотелось бы.

Заговорить за три месяца
Преподаватель кыргызского языка Периза Осмонова имеет богатый опыт работы в государственной школе.

Говорить, что методики преподавания нет, неправильно. Есть, просто она традиционная. Дело в том, что за 70 лет методика обучения кыргызскому языку приостановилась в развитии.

Периза Осмонова
"Традиционный метод преподавания сводится к тому, чтобы читать, переводить и заучивать лексику. В свое время русскому мы тоже обучались в условиях полного погружения. А сейчас появилось понимание, что не всем нужно изучать кыргызский таким методом. В Чуйской области, например, где есть русскоязычное население, обучать нужно как второму языку, иностранному. А вот в регионах можно и в условиях полного погружения. Поэтому в школе и есть немного такие затруднения. Надо подходить дифференцированно", - считает она.

Периза Осмонова - автор учебных комплексов по кыргызскому языку. На ее курсах начинают говорить за три месяца.

У меня никакого секрета нет. Я не изобрела велосипед, а просто адаптировала методику изучения английского языка к кыргызскому.

Периза Осмонова
"Тематический подход, лексика и речевые клише крутятся вокруг одной темы. И человек потом может спокойно отвечать и задавать вопросы по пройденным темам. Учитель должен чувствовать своих учеников, что им интересно, учитывать возрастные особенности", - отметила она.

"Самое главное - у нас есть среда. Нужны мотивация и желание говорить на языке. Я всегда говорю о соотношении "20/80", 20 процентов зависит от учителя, хоть он и выкладывается на все 100, а 80 процентов - от самого человека. Он должен читать, писать, разговаривать вне курсов и школы, смотреть передачи и так далее. Так изучается любой язык", - подчеркнула Периза Осмонова.

Переход на новую методику
В Министерстве образования и науки считают, что ситуация с изучением кыргызского наладится в ближайшие два-три года. По словам заведующей сектором развития государственного языка Министерства образования и науки Гульнары Ибраимовой, языку начнут обучать по новой методике.

"Раньше в основном акценты делались на правила и тексты. Дети говорили, но не понимали, о чем идет речь. Получали пятерки, но, выходя на улицу, не могли общаться", - признала она.

Теперь мы переходим на коммуникативный метод обучения, у нас больше будет игровых занятий, ролевых игр.

Гульнара Ибраимова
"Раньше в учебниках были тексты о природе, допустим, или Токтогульской ГЭС. А сейчас будут тексты на определенную тему из жизни - дома, на базаре, в аптеке, на улице, в транспорте. Больше разговорной речи, много диалогов, чтобы дети могли свободно общаться. Отрабатываются лексические минимумы, сколько слов дети должны знать, уметь составлять из них предложения, найти антонимы к ним или синонимы. Новые учебники уже написаны для 5-х и 6-х классов, скоро они поступят в школы", - сказала она.

Странно, что учебники пишут для средней школы. Ведь интерес к языку, желание его изучать у ребенка необходимо развивать именно с начальных классов.

По словам Гульнары Ибраимовой, Институт повышения квалификации сейчас проводит обучение учителей новым стандартам. Уже обучено более 500 педагогов.

"Возможно, не все учителя еще оповещены: у нас проблема с повышением квалификации. Мы просто не успеваем всех обучать сразу. Конечно, это зависит и от бюджета. На повышение квалификации выделяется очень мало средств. Но процесс начался, работаем усиленно. Думаю, за 2-3 года ситуация изменится и мы придем к определенным результатам", - ожидает Гульнара Ибраимова.

Мы прекрасно знаем, что у нас проблемы не только с государственным языком (в Бишкеке и Чуйской области), но и с русским (в регионах республики).

Гульнара Ибраимова
"Мы работаем над реализацией программы многоязычного образования. По окончании школы наши дети должны знать три языка - государственный, официальный и один из иностранных", - добавила она.

21 сентября 2018, Бишкек - Анастасия БЕНГАРД

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537509180
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