Новый фестиваль в Казахстане и новый фильм Сергея Бодрова

09:46 21.09.2018

Режиссер рассказал подробности съемок байопика о Михаиле Калашникове



Известному в Казахстане и за его пределами фестивалю "Евразия", перебравшемуся несколько лет назад в Астану, сильную конкуренцию может составить новый Almaty Film Festival, который только что завершился в Алма-Ате. Впрочем, о соперничестве можно и не беспокоиться: у каждого из этих киносмотров определенно есть собственное будущее, свои привлекательные особенности, вызывающие интерес зрителей и профессионалов.



Фестиваль в Алма-Ате выбрал своей стратегической линией копродукцию, деятельное содружество разных стран в деле кинопроизводства. Главная задача – показывать кино пусть малых бюджетов, но обязательно больших талантов, которое снимается международными съемочными коллективами, непременно с ярко выраженной национальной идентичностью в основе каждой рассказанной истории. Не менее важно давать возможность встречаться продюсерам, режиссерам, дистрибьюторам, чтобы вырабатывать общую политику сотрудничества, проводить питчинги новых проектов и лучшим из них помогать осуществиться.



Гран-при фестиваля в Алма-Ате получил "Хрусталь" Дарьи Жук, сделанный при участии независимых продюсеров из Белоруссии, России, Германии, США. Действие происходит в 90-е годы сначала в Минске, потом в маленьком городке, где производят почти никому уже не нужный на фоне распада прежнего государства, общей растерянности и обнищания прозрачный красивый хрусталь, годный теперь только для того, чтобы платить им зарплату взамен отсутствующих денег. Сюда приезжает девушка Веля, мечтающая изменить свою жизнь, уехать в Штаты, заниматься клубной музыкой и забыть ненужный ей диплом юриста, конфликты с матерью, своего бестолкового, вечно под кайфом дружка и всю опостылевшую действительность, которая выглядит безрадостным тупиком. В бумагах на визу из-за дурости ее парня по ошибке оказался неправильный номер телефона, приписанный густонаселенной квартире как раз в одном из домов этого провинциального городка. Именно тут Веля вынужденно проводит несколько дней, дожидаясь звонка из посольства, погружаясь все больше в непривычный быт и проблемы далеких от нее людей, которые уже не кажутся совсем чужими.



В этом фильме все как будто страшно знакомо и одновременно очень свежо, незатасканно. Все выглядит довольно мрачно – место, персонажи, время, повороты сюжета – но совсем не беспросветно. Фильм с огромным успехом идет в белорусском прокате, и есть надежда, что скоро появится и у нас. Белоруссия, давно не знавшая такого резонансного фильма, выдвигает "Хрусталь" на "Оскар".



Можно поздравить и других лауреатов нового фестиваля: это казахский режиссер Адильхан Ержанов ("Ласковое безразличие мира"), украинский режиссер Роман Бондарчук ("Вулкан"), артист Георгий Бочорашвили ("Горизонт"), актрисы Майсе Абд Эльхади и Сивэйн Крэчнер, разделившие награду за лучшие женские роли фильма "Донос на Сару и Салима".



Гости фестиваля – южнокорейский режиссер Ким Ки Дук и Настасья Кински, актриса фильмов Вима Вендерса, Романа Полански, Андрея Кончаловского, входившая в жюри основного конкурса "Сближение культур", – получили почетные призы за вклад в мировой кинематограф.



Возглавлял жюри Сергей Бодров, для которого Казахстан – дорогая сердцу часть жизни. Здесь с фильма "Сладкий сок внутри травы" начинался его режиссерский путь, и многие последующие работы тоже связаны с этими краями, в том числе такое масштабное полотно, как "Монгол", копродукция России, Казахстана и Германии, благодаря которому началась его большая международная карьера. Сейчас, после окончания фестиваля, который, как признался Сергей Бодров, принес ему много радости от общения с молодыми талантливыми режиссерами и очень хорошими фильмами, он вновь продолжит работу в Казахстане.



Со своей съемочной группой Бодров буквально на следующий день после церемонии закрытия выехал на поиски натуры в окрестностях Алма-Аты, а в конце ноября, когда тут уже появляется снег, начнет снимать новое кино – "Калашников". Это байопик об изобретателе самого знаменитого в мире оружия Михаиле Калашникове. Он родился в многодетной семье, был 17-м из 19 детей. В 15 лет бежал из дома, перенес много тяжких испытаний, скитаний, фронт, ранение, трудные послевоенные годы. Поддерживала и направляла тяга к изобретательству, которая сделала впоследствии его имя знаменитым на весь мир. Калашников очень мало рассказывал о себе. Он слишком хорошо знал, что любое неосторожное слово человека, связанного с изобретением оружия, могло стоить свободы: всякого навидался на своем веку и был осторожен. Только под конец жизни поделился своими воспоминаниями с французской журналисткой русского происхождения, вместе они написали книгу, но в России она так и не вышла. Сергей Бодров рассказал, что в 1997 году познакомился с Михаилом Калашниковым и коротко поговорил с ним. Личность этого человека произвела на него сильное впечатление, но мыслей сделать его героем фильма тогда еще не было.



Замысел возник позже, когда были прочитаны воспоминания изобретателя и выяснилось, что судьба Михаила Калашникова крепко связана с Казахстаном. Тут ему помогли выжить после ранения, полученного в 1941 году, почти сразу после начала войны. Здесь в 1942 году он начал изобретать свой безотказный автомат. Это была главная цель – сделать оружие, которое буквально и в огне не горит, и в воде не тонет, удобное и легкое в обращении, с которым можно идти защищать страну. Потому что видел на фронте, как не хватало бойцам оружия, на троих солдат было по одной винтовке, и многие из-за этого были обречены на смерть.



Исполнителя главной роли искали долго. Михаила Калашникова сыграет Михаил Кремер, молодой артист Театра им. Маяковского. Ему 25 лет, родом из Владивостока, был моряком, потом уехал в Москву, окончил ГИТИС. "Нужен был не просто актер, но человек, который знает жизнь, многое повидал и понял", – говорит Сергей Бодров.



Ольга Галицкая

Алма-Ата–Москва