 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20. Как изменятся отношения России, Сирии и Израиля, - "МК"
10:23 21.09.2018

Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20: эксперты разобрали ошибку
Как изменятся отношения России, Сирии и Израиля

Сбитый сирийскими ПВО российский самолет Ил-20 поставил Москву в затруднительное положение. Не среагировать на гибель 15 российских военных было нельзя, но разрывать отношения с союзниками в регионе - контрпродуктивно. Пока Россия и Израиль выясняли детали произошедшего, все как будто забыли, что российский самолет сбили именно сирийские ракеты. Только спустя два дня глава Сирии Башар Асад выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих. Пересмотрит ли Россия свою военную помощь Дамаску? И спустит ли на тормозах обещанный ответ Израилю? "МК" задал эти вопросы экспертам.

Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20: эксперты разобрали ошибку фото: ru.wikipedia.org Автор: Papas Dos.
Только вечером среды, 19 сентября, президент Сирии Башар Асад направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил "глубочайшее сожаление" о произошедшем в небе над Латакией. Не забыл он и добавить, что всю ответственность за это несет Израиль. О чем говорит такая задержка?

"В данном случае президент Сирии скорее действует в традиционном политическом ключе, - объясняет в комментарии "МК" заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ. - В последнее время мы привыкли, что политики реагируют на все моментально. Из-за этого происходит много ошибок. Башар Асад просто взял небольшую паузу. Насколько я знаю, сирийцы сейчас очень серьезно разбираются с ситуацией, проводят свое расследование. В этом смысле подход сирийской стороны конструктивен, и я абсолютно уверен, что это не вобьет клина во взаимоотношения между Россией и Сирией".

Тем временем Израиль со своей стороны тоже пытается оправдаться. По сообщению пресс-службы Кремля, Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вечер после гибели российских военных на борту сбитого над Латакией Ил-20 обсудили ситуацию по телефону. Российский лидер напомнил израильскому коллеге о том, что его страна подобными действиями нарушает суверенитет Сирии и призвал "не допускать впредь таких ситуаций". Нетаньяху в ответ пообещал приложить все усилия для расследования случившегося. 20 сентября документы о действиях израильской авиации над сирийской территорией лично доставил в Москву командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин. Он же привез первые результаты расследования инцидента.

Они частично были обнародованы газетой The Jerusalem Post. Согласно им, российский Ил-20 не находился в зоне операции израильских самолетов в момент, когда был сбит сирийскими ПВО. В это время, по версии Тель-Авива, израильские F-16 уже вернулись на территорию своей страны. "Сирийские ПВО отрыли огонь, не разобравшись, - добавил официальный представитель министерства обороны Израиля Ронен Манелис. - И, насколько нам известно, не убедились в том, что в зоне поражения нет российской авиации".

Как видно, лидеры России и Израиля решили не обострять ситуацию. Означает ли это, что действия израильских военных, которые поначалу так враждебно восприняло Министерство обороны РФ, останутся без ощутимого ответа?

"Существует очень большая вероятность того, что российские военные в дальнейшем будут отказываться от партнерских отношений с Израилем, - отметил в разговоре с "МК" генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН. - С политической точки зрения Биньямин Нетаньяху постарался смягчить эту ситуацию и нейтрализовать негативный эффект. Позиция Владимира Путина по этому вопросу явно еще не выражена. Но отношения с израильскими партнерами инцидент однозначно осложнят. Скорее всего, ответ России будет не симметричным, а, можно так сказать, гибридным. В некоторых случаях Израиль в будущем столкнется с непониманием со стороны России. Москва будет проявлять большую принципиальность по сирийскому и иранскому вопросу, как раз тому, что так беспокоит и заботит Израиль".

"После разговора Путина и Нетаньяху было заявлено о том, что будет усилена защита российских военных объектов в Сирии и российской авиации, но о конкретных мерах и санкциях в отношении Израиля речи не шло, - напомнил в комментарии "МК" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ. - Думаю, что такова сейчас позиция Москвы, хотя в дальнейшем может последовать ответ на чисто дипломатическом уровне. Обычно в таких случаях требуют извинений, признания своей вины в инциденте и компенсаций семьям погибших военных. Это может быть и понижение уровня дипломатических контактов, сокращение персонала израильского посольства в России".

Любовь Глазунова

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537514580
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