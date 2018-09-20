Охранная грамота для очага террора. Сирийский конфликт затягивается, - С.Кожемякин

11:47 21.09.2018 Охранная грамота для очага террора



Сирийский конфликт затягивается на неопределенное время. Главные барьеры на пути к миру - террористический анклав в Идлибе и курдский сепаратизм - были близки к преодолению, но теперь законсервированы из-за вмешательства США, Турции и… России, решающих внутрисирийские вопросы за спиной законного правительства.



В шаге от победы



В многолетней истории гражданской войны в Сирии 2018 год мог стать долгожданным эпилогом. С первых его месяцев правительственные силы стали одерживать одну победу за другой. В январе, окружив и разгромив группировку боевиков, армия вернула контроль над крупной военной базой Абу-Духур в провинции Идлиб. Весной Дамаск последовательно зачистил Восточную Гуту, Восточный Каламун и лагерь Ярмук, прилегавшие к столице. Летом пришла очередь южной Сирии. В течение считанных недель армия освободила провинции Даръа и Кунейтра.



Таким образом, к началу осени Дамаску удалось отвоевать большую часть страны. За пределами его власти осталось несколько зон. Во-первых, территория на северо-западе, включающая большую часть провинции Идлиб и часть соседних регионов: Хама и Алеппо. Во-вторых, север провинции Алеппо, контролируемый турецкой армией и протурецкими подразделениями оппозиции. Третий проблемный для правительства район - северо-восток Сирии. Он находится под управлением самопровозглашенной курдской автономии. За исключением ряда инцидентов, открытой вражды между Дамаском и курдами нет, однако регион активно "обживают" американские военные, стремящиеся превратить Курдистан в долгосрочный плацдарм.



Первым в приоритетах руководства страны стояло освобождение Идлиба. Это вполне объяснимо. Несмотря на то, что провинция включена в одну из зон деэскалации, отказываться от войны и складывать оружие боевики не собирались. Наряду с так называемой умеренной оппозицией в Идлибе собрался "весь цвет" террористических группировок, в том числе остатки "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и т.д. На протяжении двух лет сюда свозились прекратившие сопротивление боевики из других районов страны. В результате в Идлибе окопались порядка 90 тысяч экстремистов. По данным турецкой газеты "Хюрриет", 15 тысяч из них - иностранцы.



Обстрелы правительственных сил боевиками фиксируются тут каждый день. Несколько раз предпринимались попытки атаковать российскую военную базу Хмеймим с помощью боевых беспилотников. Чтобы положить конец этой террористической вольнице, Дамаск начал сосредоточение крупной группировки войск. К Идлибу были стянуты наиболее боеспособные части, в том числе 4-я механизированная дивизия и спецназ. Ударный кулак состоял из 2 тысяч единиц бронетехники и большей части имеющейся у страны боевой авиации.



В начале сентября началась артподготовка будущего наступления. Учитывая разногласия между идлибскими группировками и их деморализованность предыдущими поражениями, в его успехе можно было не сомневаться. Этому способствовала воля сирийского руководства положить конец экстремистскому очагу. Как заявлял министр иностранных дел Валид Муаллем, Дамаск находится "в четверти часа от победы".



Индульгенция боевикам



Однако сирийский кризис имеет не только внутреннее измерение. В нем задействовано множество зарубежных сил, и перспективы военной операции не могли оставить их равнодушными. Иран, с которым Дамаск недавно заключил новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве, заявил о его полной поддержке. Так же на первых порах поступила Россия. ВКС РФ присоединились к обстрелам Идлиба. По словам постпреда при ООН Василия Небензи, "нельзя позволить террористам неопределенно долго держать в заложниках и использовать в качестве "живого щита" сотни тысяч мирных жителей Идлиба… Недопустимо выводить их из-под удара".



Иную позицию заняли государства, опирающиеся на боевиков и требующие свержения правительства Башара Асада. Разгром экстремистов в Идлибе лишил бы их важнейшего инструмента влияния. Вот почему США и их союзники по НАТО пригрозили Дамаску ответными мерами - вплоть до военной агрессии. "Если там начнется бойня, весь мир будет очень сильно зол, и Соединенные Штаты тоже очень сильно разозлятся", - заявил Дональд Трамп. В Средиземное море и Персидский залив направились дополнительные силы американского флота, вооруженные "Томагавками". Ссылаясь на утечки информации, американские СМИ сообщили о подготовке перечня объектов, которые станут мишенями для воздушных атак.



Не желая признаваться в поддержке экстремистов, американская администрация заговорила о страданиях мирных жителей. А чтобы слова выглядели убедительнее, было решено обвинить сирийские власти в химической атаке. Для этого стала готовиться провокация. Ее детали раскрыла российская разведка, по данным которой в район города Джиср-эш-Шугур были завезены емкости с хлором и похищены дети для участия в постановочных съемках. Москве нужно отдать должное. Возможно, опасаясь серьезных имиджевых потерь в случае очередного безнаказанного акта агрессии против Сирии, российские власти сыграли на опережение. Они не только представили доказательства готовящегося преступления, но и созвали специальное заседание Совбеза ООН в день предполагаемой "атаки" - 11 сентября.



По информации российской стороны, главную роль в планировании провокации играли британские и американские спецслужбы. Источники в Сирии уточняют: и турецкие. По их сведениям, в Идлиб из Турции прибыли машины "скорой помощи", чтобы сыграть роль спасателей и "доказать" факт химатаки. Участие Анкары неудивительно. Официальная пропаганда страны открыто называет Идлиб "зоной национальных интересов", незаконно отторгнутой от Турции по итогам раздела Османской империи. Анкара поддерживает боевиков - причем как "умеренных", так и "непримиримых". Задачу облегчает наличие у нее 12 наблюдательных постов (в реальности - небольших военных баз), созданных по соглашению о зонах деэскалации.



Подготовка антитеррористической операции, разумеется, пришлась не по душе турецким властям. "Мы не отдадим регион на милость режиму Асада", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В турецких СМИ развернулась истерика по поводу жертв среди мирного населения, убиваемого сирийскими и российскими войсками. Встретившись 7 сентября с главами Ирана и России в иранском Тебризе, Эрдоган предложил собственный план. Согласно ему, "умеренные" боевики сохраняют свои позиции, а "непримиримые" добровольно разоружаются и перемещаются в некие "буферные зоны" под контролем "умеренных". Экстремистам-иностранцам при этом должно быть обеспечено беспрепятственное возвращение в страны происхождения. И лишь после этого Анкара соглашалась на операцию против отказавшихся сложить оружие радикалов. "Если ради интересов режима будет игнорироваться убийство десятков тысяч невинных людей, мы не сможем оставаться простыми созерцателями", - стращал Эрдоган. Также, по его словам, Турция сохранит присутствие в Сирии, "пока там не установится мир".



В подтверждение угроз Анкара стала усиленно вооружать боевиков. Помимо стрелкового оружия, в Идлиб были переброшены установки "Град", гаубицы и переносные зенитно-ракетные комплексы. "Турецкие власти обещали военную поддержку для длительной битвы с Дамаском", - привели арабские СМИ слова полевых командиров. Параллельно произошло усиление турецких наблюдательных постов, на которые прибыли около тысячи военнослужащих и 300 единиц бронетехники.



Позиция Анкары нашла поддержку в Вашингтоне. В ходе переговоров главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майком Помпео стороны согласились, что "любое наступление режима Асада неприемлемо". Напомним, что это далеко не первый случай взаимопонимания. Турция поддержала ракетные удары по Сирии в апреле 2018 и апреле 2017 года.



Вопреки жесткой позиции, первоначально занятой Россией, последующие ее шаги стали чередой уступок. Сначала минобороны заявило, что речи о широкомасштабной операции по возвращению Идлиба не идет. Возможна лишь "ответная реакция на провокации террористов". Затем под явным давлением Москвы командование сирийской армии объявило о прекращении боевых действий. Точку в так и не начавшемся освобождении Идлиба поставила встреча Путина с Эрдоганом 17 сентября. Согласно достигнутой договоренности, между позициями правительственных сил и боевиков будет создана демилитаризованная зона шириной 15-20 км, контролируемая российскими и турецкими подразделениями. Вооруженная оппозиция остается в Идлибе. Стороны лишь заявили о намерении "устранить радикальные группы". Как - большой вопрос. Согласно подписанному главами оборонных ведомств меморандуму, военная операция в регионе исключена.



Показательно, что соглашение достигнуто за спиной Дамаска. По словам Путина, консультации с сирийским руководством пройдут позже. Зато сделку тут же поддержали в Вашингтоне. "Мы приветствуем, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению наступления со стороны правительства Асада", - заявили в госдепартаменте.



Другими словам, Кремль в очередной раз признал интересы в Сирии Анкары, которая, во-первых, призывает к свержению законного правительства и поддерживает боевиков, а во-вторых, сама совершает откровенную интервенцию. Провластные российские эксперты тут же принялись оправдывать шаги Москвы "политической целесообразностью". Но причина, на наш взгляд, куда прозаичнее - "Турецкий поток" и интересы "Газпрома".



Подчеркнем, что Турция - не единственный враг Сирии, которому Россия гарантировала свободу действий. Регулярные нападения на страну совершает Израиль. С начала сентября произошло как минимум три воздушных атаки: 5, 15 и 17 сентября. Во время последней был сбит российский военный самолет Ил-20: скрываясь от огня сирийской системы ПВО, израильские летчики использовали его как воздушный щит. В результате погибли 15 военнослужащих РФ. Лишь после этого в Кремле решились выразить протест, да и то беззубый, учитывая слова Путина о "цепи трагических случайных обстоятельств".



Курдский вызов



Осложнилась ситуация на другом проблемном участке - в сирийском Курдистане. В мае Асад предложил курдам начать переговоры. Призыв был услышан. Часть фракций Совета демократической Сирии (временное региональное правительство), недовольных ориентацией на США, приняли решение о диалоге с Дамаском "без предварительных условий". В июле и августе делегация во главе с сопредседателями СДС Ильхамом Ахмадом и Риадом Дараром провела несколько встреч в Дамаске. Стороны обсуждали формирование совместных комитетов и выработку дорожной карты для решения "курдского вопроса". По данным ряда СМИ, курды были согласны восстановить на своей территории работу сирийских госучреждений и возобновить совместную экономическую деятельность.



Эти действия вызвали неприятие США и проамериканских элементов в курдском руководстве. Последние объявили о намерении сотрудничать с Вашингтоном даже после окончательного разгрома "Исламского государства"*. О сохранении своего присутствия на длительный срок объявили и Соединенные Штаты. Спецпредставитель госсекретаря Джеймс Джеффри заявил, что новая стратегия американской администрации предусматривает пребывание американских войск не только до "прочного разгрома" ИГ*, но и до окончательного ухода "иранских сил". "Мы никуда не спешим", - отметил он.



По официальным данным, численность американских военнослужащих в сирийском Курдистане составляет 2,2 тысячи. Но в ближайшее время она увеличится: США приступили к расширению уже имеющихся и созданию новых военных баз. Одна из них, способная принимать тяжелые военно-транспортные самолеты, строится у города Шаддади, несколько военных объектов возводятся у города Эль-Камышлы, где сохраняются позиции правительственных войск.



Под явным давлением Вашингтона курдская администрация пошла на сворачивание переговоров с Дамаском. Последовали многочисленные провокации, явно нацеленные на срыв малейшей возможности диалога. 8 сентября курдская полиция "Асайиш" обстреляла сирийских военнослужащих в Эль-Камышлы. Жестко подавлены народные выступления в Ракке, жители которой протестовали против американского присутствия и требовали возобновления переговоров с Дамаском. 16 сентября власти самопровозглашенной автономии отказались проводить на своей территории общесирийские муниципальные выборы, арестовав нескольких кандидатов в депутаты. Полностью прекращены поставки нефти Дамаску. Масла в огонь подливают США. Председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что курдские силы при поддержке Вашингтона смогут "установить контроль над всей долиной Евфрата".



Так что до окончания войны Сирии, к сожалению, еще далеко. Слишком много сил добиваются за счет ее народа собственных целей.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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