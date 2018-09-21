Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией

12:07 21.09.2018

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что американские санкции, которые были введены в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Москвой, являются грубым нарушением принципов международных отношений.



"Эта политика не имеет перспектив"

Президент России дал оценку новым американским санкциям

"Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", - цитирует Гэн Шуана "РИА Новости".



Он отметил, что действия Вашингтона подрывают отношения между вооруженными силами Китая и США.



Вместе с тем, представитель МИД Китая отметил, что сотрудничество Пекина и Москвы, в том числе в сфере обороны, не является нарушением международного права и не направлено против третьих стран.



"Это сотрудничество направлено на защиту законных интересов двух стран, защиту регионального мира и стабильности", - подчеркнул он.



20 сентября США ввели санкции против Китая за сотрудничество с "Рособоронэкспортом", в частности, за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Таким образом, Китай стал первой страной, против которой Вашингтон применил меры за сотрудничество с Россией.



21 сентября 2018,