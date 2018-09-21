Беглый кыр-премьер Бабанов сторговался с властью? - А.Бактыбекова

12:10 21.09.2018

В данное время приостановлено уголовное дело, возбужденное на экс-лидера фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова. ГКНБ ожидает ответа на отправленные запросы, отметило ведомство. После этого заявления общественность прогнозирует, что дело Бабанова может быть закрыто, а он – оправдан. Между тем политологи предполагают, что Омурбек Бабанов мог пойти на переговоры с властью.



На пленарном заседании Жогорку Кенеша 19 сентября депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев поинтересовался судьбой уголовного дела на Омурбека Бабанова. Народный избранник спросил у председателя Госкомитета нацбезопасности Идриса Кадыркулова относительно этого уголовного дела.



- Прошел год после президентских выборов. На экс-лидера фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова заводили уголовное дело на основании его предвыборного выступления в Он-Адыре по "разжиганию межнациональной розни". Пять международных и местных экспертов заявили об отсутствии элементов межнациональной розни. ГКНБ рассмотрел материалы? Какова судьба уголовного дела? - спросил нардеп у председателя ГКНБ.



По словам главы ГКНБ, материалы рассматриваются в рамках уголовного дела:



После заявления Кадыркулова общественность начала высказывать различные прогнозы относительно судьбы бабановского уголовного дела. Депутат III созыва Жогорку Кенеша Ишенбай Кадырбеков считает, что Бабанов пошел на переговоры с властью, пояснив, что вследствие этого приостановлено возбужденное уголовное дело:



- Омурбека Бабанова можно расценивать не как хорошего политика, а как политика, который меняет позицию в соответствии с ситуацией. Я говорил, когда "Республика - Ата-Журт" в первый раз участвовала в выборах, что это не партия, а бизнес-проект. Эти слова подтверждаются. Когда бизнес-проект застопорился, лидер заявил, что уходит из политики.



Как отметил Ишенбай Кадырбеков, в зависимости от итогов переговоров с властью, Бабанов может вернуться в политику. Возможно, во время торга прозвучало обещание по неучастию его партии на парламентских выборах 2020 года, а также другие вещи. Ведь он уже продемонстрировал свое непостоянство в политике.



Напомним, 9 декабря 2017 года Омурбек Бабанов заявил, что отказывается от депутатского мандата и уходит из политики. Он пояснил, что давал обещание перед президентскими выборами, что уйдет из политики, если его команда не завоюет поддержку большинства. Это приведет к невосполнимой потере места партии "Республика - Ата-Журт", говорил в интервью радио "Марал" депутат Кенжебек Бокоев:



- Работа фракции не будет прежней. Стоит вопрос, будет наша партия участвовать в гонках на следующих выборах? Если будет участвовать, то на какие средства? По-моему, на сегодняшний день нет депутатов, готовых финансировать в отсутствие Бабанова.



По мнению бывшего зампреда ГКНБ Марата Иманкулова, дело приостановлено по причине отсутствия в деле Бабанова состава преступления. Он считает, что уголовное дело было возбуждено на основании недостаточной информации:



- Я видел видео его выступления во время агитационной кампании. Там признаков преступления нет. Я не связан с Бабановым, даже не виделся с ним. Наиболее вероятно, что это дело будет закрыто, потому что состава преступления не видно.



Напомним, 4 ноября 2017 года в отношении Бабанова было возбуждено уголовное дело по статьям "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР, следствие было возложено на ГКНБ.



Бабанов выехал из страны сразу после президентских выборов прошлого года.



28 марта этого года на Омурбека Бабанова было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению "в планировании захвата власти". В настоящее время Бабанов занят бизнесом в России, сообщал Руслан Казакбаев.



Источник: maralfm.kg

Автор: Анара Бакытбекова

Марал радиосу

21 сентября 2018