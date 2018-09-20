Золотые проценты. Вернет ли Кумтор экономике Киргизии утерянную динамику? - Асыл Орозбекова

12:12 21.09.2018

Тревожными ожиданиями открывается в Кыргызстане новый политический сезон. Правительству Мухаммедкалыя Абылгазиева вскоре придется держать ответ перед парламентом за неутешительную статистику. Основная претензия – сокращение экономики, с которым республика, опережавшая едва ли не всех участников Евразийского союза по росту ВВП и объемов промышленного производства, столкнулась впервые за последние несколько лет.



В правительстве не скрывают тревоги и в следующем году призывают граждан быть экономнее. Связано это с планируемым сокращением программ социальной защиты и здравоохранения. В первом случае чиновники готовы сократить расходы вдвое, а в случае с медициной – едва ли не втрое. Связано это с тем, что республике пока не удалось модернизировать экономику, запустить достаточное количество новых производств и создать требуемые населением рабочие места.



- Количество неработающих производств не сокращается, - сетует глава министерства экономики Кыргызстана Олег Панкратов. – В настоящее время простаивает 38 предприятий. Однако несмотря на спад в экономике, все запланированные социальные обязательства профинансированы в полном объеме.



Если верить многочисленным экспертным оценкам, экономика Кыргызстана по-прежнему нуждается в привлечении капиталовложений. Однако внутренних источников не найдено, и уповать приходится только на иностранные. Причем, не на кредиты и займы, поскольку существующий уровень внешнего долга непомерно велик, а на частные инвестиции. Но ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего.



Так, по данным Национального статистического комитета республики, объем прямых иностранных инвестиций с начала года значительно сократился. Только в первой половине 2018-го – на 33,2 процента. Такое снижение объясняется утратой Кыргызстаном доверия со стороны инвестиционного сообщества, поскольку в стране, вопреки обещаниям чиновников, так и не удалось создать спокойный и предсказуемый деловой климат.



Во многом это связано с ситуацией вокруг крупнейшего инвестиционного проекта - компанией "Кумтор", работающей на одноименном золотом месторождении. Вот уже на протяжении двадцати лет рудник является самым значимым промышленным объектом на территории Кыргызстана. Только по итогам 2017 года его вклад в экономику оценивается в 9,7 процентов ВВП, а непосредственно в бюджет – уже в виде налогов и обязательных отчислений – около 9 миллиардов сомов. На долю компании приходится свыше 21 процента всего промышленного производства республики, не считая сопряженных с "Кумтором" и подрядческих предприятий или организаций.



Несмотря на значительный вклад Кумтора в экономику, его деятельность нередко становилась предметом критики со стороны различных политических групп. В основном, оппозиционного толка, которые стремились выбить почву из-под ног правящих сил. С переходом критиков во властные структуры, их риторика менялась, однако освободившуюся трибуну занимали новые лица.



Главной причиной для критики долгое время оставались претензии экологического характера. Так утверждалось, что деятельность рудника негативно сказывается на природе высокогорья. Вместе с тем, власти не требовали закрытия проекта. Претензии служили поводом для требований об увеличении выплат, что вызывало нервозность в инвестиционном сообществе. Отчасти потому, что аппетиты чиновников постоянно росли, и нередко инструментом для взыскания компенсаций становились суды, в чьей независимости неоднократно выражал сомнения даже президент Сооронбай Жээнбеков. На встрече президента страны с предпринимателями, последние отмечали, что их беспокоит отсутствие гарантий со стороны государства в защите частной собственности. До сих пор существуют вопросы, связанные с защитой бизнеса в судах Абсолютное большинство споров в них решается в пользу государства.



В прошлом году властям и инвестору, казалось бы, удалось найти компромисс. Инвестор заявил о готовности взять на себя дополнительные финансовые обязательства, тогда как правительство гарантировало, что прекратит инициированные им судебные кампании. Предполагалось, что на этом недвусмысленная история "недопонимания" между сторонами будет закрыта. Заключение новых договоренностей приветствовали другие крупные компании. Однако несколько месяцев спустя правительство, одобрившее договор, было отправлено в отставку, а его деятельность подверглась ревизии.



Новый премьер заявил о необходимости пересмотра договоренности. По мнению Мухаммедкалыя Абылгазиева, вопросы о финансировании природоохранных мероприятий не сняты. А спикер парламента Дастан Жумабеков прямо сказал, что предполагает увеличение выплат со стороны инвестора. Иными словами, правила игры снова изменились.



Несмотря на это, правительство отдает себе отчет о значимости Кумтора для страны. Проект остается уникальным, и заменить его нечем. Но о таких планах, тем не менее, заявляется достаточно регулярно. Так по версии Олега Панкратова, уйти от зависимости от Кумтора мог бы помочь местный бизнес. Вот только сопоставимых по объему производств в Кыргызстане нет, и не создано. По мнению другого члена правительства – главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Улана Рыскулова, заместить Кумтор могли бы другие месторождения.



- На сегодня есть порядка семи месторождений, общие запасы которых составляют 250 тонн золота, - утверждает он. - Есть возможность в течение трех лет их запустить и создать больше рабочих мест, чем на Кумторе.



На одном из последних заседаний правительства Рыскулов перечислил месторождения, которые могли бы составить конкуренцию Кумтору. По его словам, в ближайшее время в республике могут начать добычу на месторождение Куру-Тегерек в Джалал-Абадской области, запасы которого составляют 39 тонн. В следующем году правительство надеется запустить рудник на Джеруе, запасы которого оценивают в 105 тонн.



- В 2020 и 2021 годах запустятся остальные месторождения: Чараат с запасами 80 тонн, Ширальджин – три тонны, Терексайская группа – 17 тонн, Бучук – 12 тонн и Шандесай - семь тонн, - пообещал Рыскулов. Но тут же оговорился, что речь идет все же о прогнозах. Тем более, что производство на Джеруе пытаются запустить уже не первый год, на Шандесае запуск рудника под вопросом, поскольку у населения сохраняются протестные настроения. Примерно та же ситуация и с рядом других месторождений.



Иными словами, заменить Кумтор в обозримом будущем нечем. Поэтому состояние экономики правительство продолжает оценивать через призму крупнейшего золотого рудника, и ориентируется на прогнозы его специалистов. А они, в свою очередь, позволяют кабинету министров смотреть на будущее с оптимизмом.



Так, согласно прогнозам компании "Кумтор", во второй половине года рудник значительно увеличит производство и добычу золота. В течение 2018-го планируется извлечь порядка 14-15,5 тонны драгоценного металла. Причем, основную часть – не менее двух третей от ожидаемого объема – в последние месяцы года. Параллельно с этим вырастут и отчисления в бюджет.



- Национальная экономика очень зависит от работы рудника, сейчас ситуация в пределах ожидаемых прогнозных значений, - утверждает со сдержанным оптимизмом Олег Панкратов. - Мы ожидаем, что сентябрь станет последним месяцем падения экономики. Со следующего месяца начнется рост. Это связано с работой "Кумтора". Увеличение добычи и производства золота начнется в IV квартале 2018 года. Рост ВВП может составить по итогам года 2,5-3 процента.



Источник: газета "Супер-Инфо" №829 от 21.09.2018 / стр. 10

Автор: Асыл Орозбекова