 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.09.2018
15:10  Умер экс-премьер УССР и Украины в 1987-90 и 1994-95 гг. Виталий Масол
15:08  Все мы бабы ду... Канцлер Германии Меркель публично оскорбила премьера Великобритании Мэй
12:35  Родня... Малазийскому экс-премьеру Разаку (тестю казаха Данияра Кесикбаева) предъявили 21 обвинение в присвоении $681 млн
12:32  Веерных отключений электроэнергии больше не будет – уверяет КырНацэнергохолдинг. Посмотрим...
12:27  Травят как букашек. Китайские агрономы незаконно использовали в Казахстане пестициды
12:20  Французы между сексуальной либерализацией и исламистской радикализацией, - Ришар Верли
12:12  Золотые проценты. Вернет ли Кумтор экономике Киргизии утерянную динамику? - Асыл Орозбекова
12:10  Беглый кыр-премьер Бабанов сторговался с властью? - А.Бактыбекова
12:07  Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией
11:47  Охранная грамота для очага террора. Сирийский конфликт затягивается, - С.Кожемякин
11:44  Ты туда не ходи, сюда ходи... В Ташкенте состоялась международная конференция по развитию транспортных коридоров ЦентрАзии
10:23  Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20. Как изменятся отношения России, Сирии и Израиля, - "МК"
10:19  Идлибский компромисс. Последний оплот террористов в Сирии – клубок глобальных интересов, - А.Гаджиев
10:14  Узбекистан хочет поставить транзит на рельсы. Построив ЖД в Китай и Иран, - "Къ"
09:46  Новый фестиваль в Казахстане и новый фильм Сергея Бодрова
09:37  НАТО, бросок на юг, - А.Бартош
09:31  Умер Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг
08:53  Как "киргизу" стать "кыргызом", - А.Бенгард
08:51  Экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа выпустили из каталажки. Под залог
08:48  В Казахстане осужден на 3 года л/с оппозиционер Абловас Джумаев за участие в telegram-чате "ДемВыбора"
08:45  Дочь экс-президента Киргизии Атамбаева - Алия Шагиева будет иллюстрировать книгу рос-писательницы Красниковой "Мои матушки"
08:40  Война в Заливе 1991 года: причины и уроки, - Сергей Печуров
08:37  Игиловцы сообщают о крупной победе над США в Ираке: разбит десант в Анбаре - 3 убитых и 2 раненых
07:44  Директор Бишкекского медицинского колледжа задержан на взятке в 25 тыс. сомов
01:12  Asia Times: Международная торговая система может пойти под откос
00:57  Двойной удар по Pax Americana. Россия и Китай открыли Северо-восточный фронт против "коллективного Запада"
00:52  Турция перешла на "сталинские" принципы в экономике: баланс, дисциплина, мобилизация
00:47  Туркменских бюджетников вместо сбора хлопка заставили помогать богатым семьям
00:45  Сирийский сценарий. Сумеет ли Эрдоган выполнить свои обязательства по Идлибу? -Д.Минин
00:44  Госсекретарь Помпео поставил Пекин выше Москвы. Главной опасностью для США стала экономика Китая, - И.Субботин
00:41  Кинжал под соусом "а ля рюсс"… и эта странная китайская "дружба", - К.Душенов
00:39  Власти Таджикистана хотят заработать на VIP-отстреле редких зверюшек $772 тысячи
00:28  Азербайджан прорывается в Евразию, - С.Тарасов
00:11  Политическая война в Ираке набирает обороты?
00:10  Подробности коррупционных скандалов с вице-министрами энергетики Казахстана
00:02  "Казашки - самые красивые": визажист из Алматы сделала карьеру в Голливуде
00:01  Леонид Ивашов. Мир на изломе истории. Будущее России в тумане
Четверг, 20.09.2018
23:10  Плохие российские фильмы предложили использовать для наказания
21:00  Олег Царев: "Были моменты, когда ситуацию на Украине можно было развернуть иначе…"
20:07  Каз-поэт Олжас Сулейменов решил возродить свое "Антиядерное движение". Может что перепадет?
20:05  Италию обвинили в расизме. ООН направит в страну комиссию по защите прав африканцев и цыган, - И.Баранчеева
20:04  Город на воображаемой карте. С чего начинается родина для казахов Монголии
19:56  Украинский сценарий для Армении, - И.Леонидов
19:54  Чиновный капитализм в России: бюджет на 2019-2021 годы и рост социального расслоения, - М.Демурин
19:14  В кургане в Восточном Казахстане найдена уникальная пазырыкская принцесса эпохи ранних кочевников III-II вв. до н.э.
19:02  19-летняя киргизка Зере Асылбек спела в бюстгальтере... (видео). Теперь ее дружно гнобят в соц-сетях
18:59  Председатель Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаева покидает свой пост
17:18  Назначен новый глава представительства Евросоюза в Кыргызстане - Эдуард Ауэр
13:19  Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
13:11  "Подвиги" генерала Перовского и другие конъюнктурные ошибки Валентина Пикуля (полемика), - Б.Махдумзод
13:10  Свой в доску. О кадрах пятого Кыргызбашы, - С.Чериков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Золотые проценты. Вернет ли Кумтор экономике Киргизии утерянную динамику? - Асыл Орозбекова
12:12 21.09.2018

Тревожными ожиданиями открывается в Кыргызстане новый политический сезон. Правительству Мухаммедкалыя Абылгазиева вскоре придется держать ответ перед парламентом за неутешительную статистику. Основная претензия – сокращение экономики, с которым республика, опережавшая едва ли не всех участников Евразийского союза по росту ВВП и объемов промышленного производства, столкнулась впервые за последние несколько лет.

В правительстве не скрывают тревоги и в следующем году призывают граждан быть экономнее. Связано это с планируемым сокращением программ социальной защиты и здравоохранения. В первом случае чиновники готовы сократить расходы вдвое, а в случае с медициной – едва ли не втрое. Связано это с тем, что республике пока не удалось модернизировать экономику, запустить достаточное количество новых производств и создать требуемые населением рабочие места.

- Количество неработающих производств не сокращается, - сетует глава министерства экономики Кыргызстана Олег Панкратов. – В настоящее время простаивает 38 предприятий. Однако несмотря на спад в экономике, все запланированные социальные обязательства профинансированы в полном объеме.

Если верить многочисленным экспертным оценкам, экономика Кыргызстана по-прежнему нуждается в привлечении капиталовложений. Однако внутренних источников не найдено, и уповать приходится только на иностранные. Причем, не на кредиты и займы, поскольку существующий уровень внешнего долга непомерно велик, а на частные инвестиции. Но ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего.

Так, по данным Национального статистического комитета республики, объем прямых иностранных инвестиций с начала года значительно сократился. Только в первой половине 2018-го – на 33,2 процента. Такое снижение объясняется утратой Кыргызстаном доверия со стороны инвестиционного сообщества, поскольку в стране, вопреки обещаниям чиновников, так и не удалось создать спокойный и предсказуемый деловой климат.

Во многом это связано с ситуацией вокруг крупнейшего инвестиционного проекта - компанией "Кумтор", работающей на одноименном золотом месторождении. Вот уже на протяжении двадцати лет рудник является самым значимым промышленным объектом на территории Кыргызстана. Только по итогам 2017 года его вклад в экономику оценивается в 9,7 процентов ВВП, а непосредственно в бюджет – уже в виде налогов и обязательных отчислений – около 9 миллиардов сомов. На долю компании приходится свыше 21 процента всего промышленного производства республики, не считая сопряженных с "Кумтором" и подрядческих предприятий или организаций.

Несмотря на значительный вклад Кумтора в экономику, его деятельность нередко становилась предметом критики со стороны различных политических групп. В основном, оппозиционного толка, которые стремились выбить почву из-под ног правящих сил. С переходом критиков во властные структуры, их риторика менялась, однако освободившуюся трибуну занимали новые лица.

Главной причиной для критики долгое время оставались претензии экологического характера. Так утверждалось, что деятельность рудника негативно сказывается на природе высокогорья. Вместе с тем, власти не требовали закрытия проекта. Претензии служили поводом для требований об увеличении выплат, что вызывало нервозность в инвестиционном сообществе. Отчасти потому, что аппетиты чиновников постоянно росли, и нередко инструментом для взыскания компенсаций становились суды, в чьей независимости неоднократно выражал сомнения даже президент Сооронбай Жээнбеков. На встрече президента страны с предпринимателями, последние отмечали, что их беспокоит отсутствие гарантий со стороны государства в защите частной собственности. До сих пор существуют вопросы, связанные с защитой бизнеса в судах Абсолютное большинство споров в них решается в пользу государства.

В прошлом году властям и инвестору, казалось бы, удалось найти компромисс. Инвестор заявил о готовности взять на себя дополнительные финансовые обязательства, тогда как правительство гарантировало, что прекратит инициированные им судебные кампании. Предполагалось, что на этом недвусмысленная история "недопонимания" между сторонами будет закрыта. Заключение новых договоренностей приветствовали другие крупные компании. Однако несколько месяцев спустя правительство, одобрившее договор, было отправлено в отставку, а его деятельность подверглась ревизии.

Новый премьер заявил о необходимости пересмотра договоренности. По мнению Мухаммедкалыя Абылгазиева, вопросы о финансировании природоохранных мероприятий не сняты. А спикер парламента Дастан Жумабеков прямо сказал, что предполагает увеличение выплат со стороны инвестора. Иными словами, правила игры снова изменились.

Несмотря на это, правительство отдает себе отчет о значимости Кумтора для страны. Проект остается уникальным, и заменить его нечем. Но о таких планах, тем не менее, заявляется достаточно регулярно. Так по версии Олега Панкратова, уйти от зависимости от Кумтора мог бы помочь местный бизнес. Вот только сопоставимых по объему производств в Кыргызстане нет, и не создано. По мнению другого члена правительства – главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Улана Рыскулова, заместить Кумтор могли бы другие месторождения.

- На сегодня есть порядка семи месторождений, общие запасы которых составляют 250 тонн золота, - утверждает он. - Есть возможность в течение трех лет их запустить и создать больше рабочих мест, чем на Кумторе.

На одном из последних заседаний правительства Рыскулов перечислил месторождения, которые могли бы составить конкуренцию Кумтору. По его словам, в ближайшее время в республике могут начать добычу на месторождение Куру-Тегерек в Джалал-Абадской области, запасы которого составляют 39 тонн. В следующем году правительство надеется запустить рудник на Джеруе, запасы которого оценивают в 105 тонн.

- В 2020 и 2021 годах запустятся остальные месторождения: Чараат с запасами 80 тонн, Ширальджин – три тонны, Терексайская группа – 17 тонн, Бучук – 12 тонн и Шандесай - семь тонн, - пообещал Рыскулов. Но тут же оговорился, что речь идет все же о прогнозах. Тем более, что производство на Джеруе пытаются запустить уже не первый год, на Шандесае запуск рудника под вопросом, поскольку у населения сохраняются протестные настроения. Примерно та же ситуация и с рядом других месторождений.

Иными словами, заменить Кумтор в обозримом будущем нечем. Поэтому состояние экономики правительство продолжает оценивать через призму крупнейшего золотого рудника, и ориентируется на прогнозы его специалистов. А они, в свою очередь, позволяют кабинету министров смотреть на будущее с оптимизмом.

Так, согласно прогнозам компании "Кумтор", во второй половине года рудник значительно увеличит производство и добычу золота. В течение 2018-го планируется извлечь порядка 14-15,5 тонны драгоценного металла. Причем, основную часть – не менее двух третей от ожидаемого объема – в последние месяцы года. Параллельно с этим вырастут и отчисления в бюджет.

- Национальная экономика очень зависит от работы рудника, сейчас ситуация в пределах ожидаемых прогнозных значений, - утверждает со сдержанным оптимизмом Олег Панкратов. - Мы ожидаем, что сентябрь станет последним месяцем падения экономики. Со следующего месяца начнется рост. Это связано с работой "Кумтора". Увеличение добычи и производства золота начнется в IV квартале 2018 года. Рост ВВП может составить по итогам года 2,5-3 процента.

Источник: газета "Супер-Инфо" №829 от 21.09.2018 / стр. 10
Автор: Асыл Орозбекова

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537521120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов
- Кадровые перестановки
- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ
- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан
- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики
- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова
- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"
- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  