 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Французы между сексуальной либерализацией и исламистской радикализацией, - Ришар Верли
12:20 21.09.2018

20 сентября 2018 г.
Ришар Верли | Le Temps

Два очень интересных исследования прекрасно описывают противоречия французского общества и трудности в поисках ответа на них. Жанин Моссуз-Лаво опубликовала итоговый отчет о сексуальности своих соотечественников. Хаким эль-Каруи скрупулезно разбирает "фабрику исламизма". Алло, доктор? - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

Держу пари, что большинство наших читателей и читательниц предпочтут погрузиться в книгу Жанин Моссуз-Лаво, полагает автор статьи. В сексуальной жизни Франции социолог, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) приглашает нас в альковы и под простыни нашего великого соседа. Вывод: сексуальная либерализация по-французски представляется почти завершенной. Решающим изменением является то, что француженки стали требовательными. На повестке дня стоит женское наслаждение.

"Новшеством является пересмотр вопроса о преимуществе проникновения", - по-ученому ответила Le Monde Жанин Моссуз-Лаво. Все ее собеседницы, уточняет она, "сказали ей, что максимальное удовольствие - это куннилингус". В стране "французского поцелуя" и "минета" такая революция имеет важное значение, комментирует Верли.

Ей в тон звучит другая революция: отказ от категорий. "Французы говорят: я не бисексуал, не гомосексуал, не лесбиянка. Я люблю человека. Это может быть мужчина или женщина", - продолжает Моссуз-Лаво.

Если вы практикуете вещи такого порядка, вам трудно будет перейти после этого к "Фабрике исламизма", докладу Института Монтеня, написанному эссеистом Хакимом эль-Каруи. Здесь вырисовывается совсем другая Франция. Этот документ говорит только о Франции и о ее 5-6 млн мусульман, указывает журналист. Чему здесь учат? Тому, что радикальный ислам во многом питается свободой, упомянутой выше, или, скорее, ее неприятием.

Франкоязычный мусульманский интернет оттачивает свою ригористическую идеологию, стараясь придать ей всемирный характер, указывает автор статьи.

Мне представляется весьма уместным параллельное чтение этих двух докладов, пишет Верли. Потрясающее совпадение в том, что они вышли почти одновременно. Оба рассказывают об одной и той же разделенной Франции. Попутно во время чтения я узнал, что павильон Франции на будущей всемирной выставке в Дубае в 2020 году будет посвящен теме "Просвещение, просветители".

Значит, в мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов будут говорить о Руссо, Вольтере, Мольере и Викторе Гюго. Упомянут ли там о маркизе де Саде? Конечно, нет. Будут говорить о технологиях, науках, вкладе Франции в цивилизацию, размышляет журналист.

Французской правды не существует. Есть две сосуществующие противоречивые правды. Сексуальная либерализация продолжается, в то время как исламистская и религиозная радикализация усиливается. Это одновременно захватывающее, волнующее и смущающее явление, резюмирует Верли.

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537521600
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