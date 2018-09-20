Травят как букашек. Китайские агрономы незаконно использовали в Казахстане пестициды

12:27 21.09.2018

Почти 15 гектаров земли в Бескарагайском районе Восточного Казахстана агрономы китайской компании обработали пестицидами.



Международным скандалом грозит применение китайскими агрономами в Казахстане пестицидов. О факте нарушения рассказали общественники, к которым попали документы, подтверждающие не только ввоз незарегистрированных препаратов, но и их использование. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".



Информация о передаче сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям во временное пользование сразу после огласки в правительстве вызвала неоднозначную реакцию. Экологи переживали за безопасность.



Айбек Каримов, руководитель территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе:



- Поступило сигнализационное сообщение о том, что фирмой "Long Xin" обнаружены пестициды на территории Карабаского сельского округа. Была назначена внеплановая проверка со стороны инспекции. Действительно, были обнаружены завезенные препараты из Китая.

Почти 15 гектаров земли в Бескарагайском районе Восточного Казахстана агрономы китайской компании обработали пестицидами. Препарат трефлан, или, как его еще называют, трифлуралин 480, не зарегистрирован в Казахстане и не разрешен к применению. Как пояснили в Департаменте охраны общественного здоровья, они знали, что иностранные аграрии собираются использовать пестициды, которых нет в списке разрешенных, и рекомендовали узаконить этот процесс.



Болат Куанышбеков, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья ВКО:



- Фирма "Long Xin" обратилась к нам с вопросом о возможности применения препарата трефлан в сельскохозяйственной сфере. Нами был дан ответ, так как в составе этого препарата отсутствует аминно-функциональная группа, из-за этого разрешение не требовалось. В то же время дана информация заявителю, что препараты должны были регистрироваться, госрегистрацию пройти.

На это ушло бы 2 года тестирования препарата и потребовались десятки обращений в различные инстанции, поэтому предприимчивые китайцы завезли 97 бочек препарата без маркировки, контрабандой, нарушив закон. Использовали их, а затем выплатили штраф.



Вадим Ни, председатель экофорума общественных организаций:



- Полной уверенности, что это был трефлон, у меня нет. У меня были сведения о более опасных пестицидах. Но вот то, что предоставили государственные органы, то, что это был трефлан и он был провезен контрабандой. То, что мы ожидали, с тем и столкнулись. Потому что та же практика в других странах, в той же Российской Федерации. Много примеров, когда жалобы со стороны местного населения, что неизвестно, что производится, неизвестно, как производится, неизвестно, кому это реализуется.

А реализуется, скорее всего, там, где выращено. Это же выгоднее. Не надо оплачивать транспортировку и спрос есть. Но специалисты уверили местное население, что в отобранных пробах грунта и семян с полей китайской компании превышений нет. Однако сам факт применения пестицидов серьезно насторожил экологов. Ведь по аналогии с этим не особо опасным препаратом иностранные агрономы могут ввезти и использовать на казахстанских землях и другие.