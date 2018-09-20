Веерных отключений электроэнергии больше не будет – уверяет КырНацэнергохолдинг. Посмотрим...

12:32 21.09.2018

Веерных отключений электроэнергии в этом году не будет. Об этом сообщил председатель Национальной энергетической холдинговой компании Азамат Абдыкадыров на заседании фракции СДПК в пятницу.



"Мы не должны обманывать народ и уточнить, не будет ли веерных отключений в этом году?", - поинтересовалась депутат Эльвира Сурабалдиева у главы энергохолдинга.



"Мы обещаем, что веерных отключений в этом году не будет", - ответил А. Абдыкадыров.



Отметим, фракция СДПК на своем очередном заседании рассматривает вопрос подготовки правительства к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Альбина Метерова.