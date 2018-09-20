Родня... Малазийскому экс-премьеру Разаку (тестю казаха Данияра Кесикбаева) предъявили 21 обвинение в присвоении $681 млн

12:35 21.09.2018

Накануне экс-премьера Малайзии Наджиба Разака задержали сотрудники антикоррупционного ведомства.



Полиция Малайзии намерена предъявить экс-премьеру страны Наджибу Разаку, приходящемуся тестем Данияру Кесикбаеву, обвинения по 21 эпизоду, которые связаны с незаконным присвоением примерно $681 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении замруководителя национальной полиции Рашида Ибрахима, передает ТАСС.



По его словам, "речь идет в том числе о незаконном получении и растрате денег, а также переводе данных средств на другие счета". Полицейский сообщил, что "Наджиб Разак будет обвинен в нарушении закона об отмывании денег и финансировании терроризма".



Экс-премьер был задержан накануне сотрудниками антикоррупционного ведомства. Как ожидается, 20 сентября он предстанет перед судом, где следователи огласят обвинения, а затем суд определит ему меру пресечения.



В июле Наджибу Разаку уже было предъявлено обвинение по семи эпизодам нарушения этого же закона. Тогда речь шла о незаконном присвоении $10,2 млн из небольшого государственного инвестиционного фонда SRC International. Начало судебных разбирательств по этому делу запланировано на февраль будущего года.



Кроме того, в августе бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку судом Куала-Лумпура предъявлены новые обвинения, предусмотренные законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем.