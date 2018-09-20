В Чечне убит возвращавшийся из Сирии кыргызский боевик Кочкаров

13:18 21.09.2018

18 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

В Чечне уничтожили боевиков, воевавших в Сирии. Среди них уроженец Кыргызстана



Вечером 16 сентября на границе Ингушетии и Чечни произошло боестолкновение личного состава заслона сотрудников Росгвардии с бандгруппой. Об этом сообщили российские СМИ.



По их данным, ликвидировано трое бандитов, среди силовиков пострадавших нет. Боевики воевали в Сирии.



На месте боестолкновения обнаружены самодельное взрывное устройство, три автомата Калашникова, гранаты, вещмешки, продукты питания, медикаменты и три спальных мешка.



Личности уничтоженных боевиков установлены: Анатолий Хаджиев, 1983 года рождения, уроженец города Оша Османджон Кочкаров, 1986 года рождения, и Мовсар Алероев 1992 года рождения.