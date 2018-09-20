Все мы бабы ду... Канцлер Германии Меркель публично оскорбила премьера Великобритании Мэй

15:08 21.09.2018

Не помогла даже улыбка Мэй и почетный поклон по отношению к Меркель



Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель публично оскорбила главу правительства Соединенного Королевства Терезу Мэй, отказавшись пожать ей руку, сообщает Daily Express.



Публичное оскорбление случилось на неформальной встрече лидеров государств-членов Европейского союза в городе Зальцбург в западной Австрии в четверг, 20 сентября.



Издание подчеркивает, что премьер-министр Великобритании стояла с группой европейских лидеров, когда к ним подошла немецкий канцлер. Руководитель британского кабинета министров улыбнулась и наклонилась к Меркель, однако она проигнорировала это и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.



По словам политического редактора BBC Ника Ватта ранее Меркель в личной беседе заявила Мэй, что Великобритания должна "немного потерпеть" в переговорах по выходу из Евросоюза (Brexit).



Дмитрий Музалевский