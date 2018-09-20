Умер экс-премьер УССР и Украины в 1987-90 и 1994-95 гг. Виталий Масол

15:10 21.09.2018

Умер третий премьер-министр Украины

Бывший руководитель Совета министров Украинской Советской Социалистической Республики и третий глава кабинета министров независимой Украины Виталий Масол скончался в возрасте 89 лет, сообщил в пятницу, 21 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook заместитель руководителя Черниговского областного совета Арсен Дидур.



"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол – известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, который возглавлял правительство двух стран – УССР и Украины, многие эксперты и в настоящее время считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства. Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память", - написал украинский чиновник.



Виталий Масол родился 14 ноября 1928 года в Черниговской области. Руководил кабинетом министров дважды: УССР - 1987-1990 годы и независимой Украины - 1994-1995 годы. Являлся депутатом Верховного Совета УССР IX-XI созывов, Советского Союза (1989-1991 годы).