В таджикском Хатлоне бабушка люто казнила озорного 3-летнего внука - живьем закопала в канаве

17:30 21.09.2018

В Хатлонской области расследуют дело об убийстве трехлетнего мальчика. Его тело было обнаружено на берегу канавы в Ифтихорском районе Джоми области, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.



По данным ведомства, в ходе проведения следственных мероприятий по подозрению в его убийстве задержана его 58-летняя бабушка.



"Было установлено, что мальчика 12 сентября с применением силы живьем закопала его бабушка", - сообщает МВД. Зачем она это сделала - не уточняется.



По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



По данным Агентства по статистике Таджикистана, за восемь месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрировано 67 убийств и покушений на убийство.