КырЭнергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона. Мышка бежала...

17:46 21.09.2018

21 сентября 2018, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Энергетики не смогли ответить депутатам Жогорку Кенеша, куда делось технико-экономическое обоснование проекта по строительству ТЭС на месторождении Кара-Кече. Об этом стало известно сегодня на заседании фракции СДПК



Напомним, что при заключении соглашения с китайской компанией TBEA на модернизацию столичной ТЭЦ шла речь и о ТЭО по Кара-Кече. TBEA работу выполнила, потратив на это $3 миллиона.



Депутат Кожобек Рыспаев поинтересовался, почему Нацэнергохолдинг не использовал ТЭО. Однако энергетики не смогли ответить, куда делся сам проект. Они попросили разрешения предоставить данные позже в письменном виде.



"На ТЭО потратили $3 миллиона, а куда делись деньги, никто не знает. Почему такое отношение?" - возмутился депутат.