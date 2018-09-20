Полезли жээнбековские рукапы. Спикером Бишкекского горкенеша посадили не просто юного обормота, а...

18:12 21.09.2018

Бизнес семьи Абировых. Угольные деньги и скандал с Аидой Саляновой



Спикером Бишкекского городского кенеша стал молодой член СДПК Жаныбек Абиров. Еще до назначения он прославился тем, что отрекся от своего отца-бизнесмена. Как потом объяснил Жаныбек Абиров, сделал он это в целях безопасности.



Семье Абировых на самом деле есть чего опасаться. Болотбек Абиров возглавляет ОсОО "Рассвет компани", которое поставляет уголь на ТЭЦ Бишкека.



Угольный барон

Болотбек Абиров учредил несколько компаний. ОсОО "Бока" занимается продажей топлива и технических масел. Компания активно сотрудничает с государственными органами, так как регулярно получает выплаты из государственного бюджета. С 2011 года ей выплачено 25,1 миллиона сомов. Почти 185 миллионов сомов за это время "Бока" заплатила в бюджет в виде налогов.



ОсОО "Рассвет компани" обеспечивает ТЭЦ Бишкека шабыркульским углем на протяжении трех лет.



В 2016 году во время проведения тендера выяснилось, что "Рассвет компани" представила договоры на поставку топлива ОсОО "Бока" и ЧП Алыбаева, то есть самому себе.



По данным Министерства юстиции, ОсОО "Рассвет компани" оформлено на Нурадиля Омурбековича Ташиева, учредителем является Болотбек Усупбекович Абиров. ОсОО "Бока", которому якобы осуществлялись поставки, зарегистрировано на Султанходжу Агзамовича Адылова, а учредитель тот же Абиров.



Отметим, что еще в 2005 году Национальный банк Казахстана включил в список аффилированных лиц всю команду Адыловых.



В их числе директор ОсОО "Бока" Султанходжа Адылов, его сыновья Руслан и Шухратходжа, а также несовершеннолетние дочери Руслана Адылова - Доанахан и Лейла. Лейла Руслановна Адылова родилась 11 мая 2005 года, а 30 сентября ее уже признают аффилированным лицом. Что же нужно было сделать, чтобы всю семью, включая малолетних детей, внесли в черный список? В 2002 году АО "Шабыркуль комир" тоже находилось в этом списке.



По информации экспертов, шабыркульский уголь в Казахстане стоит $13-15 за тонну. Законы экономики предполагают увеличение стоимости в 2 раза с учетом всех расходов. Участник тендера же тонну угля оценил в $53, хотя в 2015 году умудрился навязать по $56 за тонну.



Исходя из договора аналогичных поставок, в прошлом году "Рассвет компани" поставлял ОсОО "Бока", то есть самому себе, по $50 за тонну. Населению эти компании продают уголь в среднем по 2,7 тысячи сомов.



В 2017 году "Рассвет компани" получил из бюджета 21,2 миллиона сомов. Налоговые отчисления с 2013 года составили 877,3 миллиона сомов.



Кому помешала Аида Салянова?

С "Рассвет компани" связана еще одна компания Абировых - "Прогресс компани". В 2014-м она поставляла уголь на ТЭЦ Бишкека. Но после скандала фирму закрыли.



Напомним, бывший генеральный прокурор Аида Салянова и экс-президент КР Алмазбек Атамбаев по очереди обвиняли друг друга в угольном лобби.



Как рассказала Аида Салянова, в сентябре 2014 года до нее дошла информация, что интересы компании "Прогресс компани", у которой в последние годы закупался уголь методом из одного источника, якобы лоббирует сам президент. Будучи генеральным прокурором, она была готова начать проверку в отношении тогдашнего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева по факту незаконного вмешательства в вопросы поставок угля на ТЭЦ Бишкека. Но президент неожиданно уволил его.



"Я это оценила как наказание (Артыкбаева) за неумение держать язык за зубами. С этого времени в отношении меня началась беспрецедентная кампания по дискредитации", - сказала Аида Салянова.



Ее супруг Бакыт Абдыкапаров проходил подозреваемым по двум эпизодам уголовного дела. Его обвиняли в лоббировании интересов казахской компании "Жезказган энергосбыт" во время тендеров на поставку угля для Бишкекской ТЭЦ и в получении $50 тысяч за положительное решение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального предприятия "Тазалык" Марата Кутанова.



Бишкекский городской суд приговорил Бакыта Абдыкапарова к семи годам лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в 50 расчетных показателей и возместить нанесенный государству ущерб в 6 миллионов 690 тысяч сомов.



Учредителем "Прогресс компани" является Шамшудинова Джаныл Мукашевна.



Она учредила еще три компании в семейном бизнесе Абировых - "Агрофирма Чуй", "Строй Лэнд", "Восход и К". В открытых источниках информации о Джаныл Шамшутдиновой нет, не зарегистрирована она и в социальных сетях, по крайней мере, под настоящими именем и фамилией.



Партнеры по бизнесу

ОсОО "Агрофирма Чуй" занимается выращиванием сахарной свеклы и ее семян. Ею руководит Абиров Шукурбек Усупбекович - родной брат Болотбека Абирова.



"Строй Лэнд" по производству керамических изделий возглавляет Сыдыков Нурек Жумабекович. В 2013 году распоряжением премьер-министра ему объявлена благодарность за организацию и проведение саммита глав правительств государств - членов ШОС. В то время он был сотрудником 9-го Управления ГКНБ.



"Восток и К" возглавляет сам Болотбек Абиров. Жаныбек Абиров после назначения на пост спикера Бишкекского городского кенеша заявил, что завтра же напишет заявление и уйдет из семейного бизнеса. Он в компании отца коммерческий директор.



Жаныбек Абиров с легкостью отказался от зарплаты и намерен отдавать ее социальным объектам Бишкека. Благотворительностью он занимается не первый год. У него два общественных фонда "Абиров" и "Эрксай", а также образовательное учреждение "Лесной домик".



Судя по порталу "Открытый бюджет", компания "Лесной домик" с 2016 года заплатила всего 18,6 тысячи сомов - 100 сомов за вывоз мусора, 1 тысячу сомов - за получение лицензии в Управлении образования, 17,5 тысячи сомов - за аренду зрительного зала в центре "Сейтек".



У Болотбека Абирова есть еще компания с иностранным участием -Cim KG Properties. Директором этой фирмы является Токоев Иса Насыралиевич. Он был заместителем спикера СНП Жогорку Кенеша, председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, заместителем председателя совета директоров АУБ.



Болотбек Абиров, Иса Токоев, Надежда Базарбаева учредили Общественный фонд имени Чолпонбека Базарбаева.



20 сентября 2018, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО