У Елбасы новый помощник по экономическим вопросам - Тимур Жаксылыков

21:54 21.09.2018

Тимур Жаксылыков назначен помощником Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Назначить Жаксылыкова Тимура Мекешевича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении. В 1993 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "история", затем магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция) и в 2003 году окончил Казахский институт экономики и финансов по специальности "экономика". По данным из открытых источников, Тимур Жаксылыков с 14 апреля 2017 года занимал должность члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике. В разные годы работал вице-министром национальной экономики, вице-министром индустрии и торговли, вице-министром экономического развития и торговли. Также в 2008-2009 годах занимал пост заместителя акима Астаны.