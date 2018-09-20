Придворный питерский фрик шнур выпустил песенку о Цое

22:06 21.09.2018

"Зря они тронули Виктора" - Рашид Нугманов о клипе "Цой" группы "Ленинград"



Казахстанский режиссер Рашид Нугманов прокомментировал использование имени легендарного рок-исполнителя Виктора Цоя в видеоклипе группы "Ленинград". TengriMIX со ссылкой на "Пятый канал" делится подробностями.



В разговоре с телеканалом режиссер фильма "Игла", в котором главную роль сыграл солист группы "Кино", отметил, что не анализировал настолько дешевую работу, поэтому ему сложно ответить, что этим видео хотел сказать Сергей Шнуров.



"Зря они тронули Виктора. Он бы никогда не дал согласие на то, чтобы его имя использовалось в качестве рекламы", - подчеркнул Нугманов.



По его словам, "вышла чисто рекламная безделушка".



Клип группы Шнурова на песню "Цой" был выложен на YouTube 20 сентября, в нем певец танцует с инопланетным зверьком на космическом корабле. Многие фанаты раскритиковали Шнурова за рекламный подтекст видео и использование имени знаменитого исполнителя.



Ранее Рашид Нугманов поделился с читателями Tengrinews.kz малоизвестными нюансами картины "Игла", которая в этом году отмечает 30-летие, и тонкостями характера героя Виктора Цоя - Моро. Кстати, скульптура последнего была установлена на улице Тулебаева в Алматы, где снимались финальные кадры культового фильма.



клип тут -



