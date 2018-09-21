Основанный русскими рудокопами в 1791 г. Зыряновск казвласти хотят переименовать в Алтай. Почему не в Гималай?

00:10 22.09.2018

Аким Восточно-Казахстанской области поддержал решение переименовать город Зыряновск в Алтай



По соседству с Горно-Алтайском в России и городом Алтаем в Китае свой Алтай появится и в Казахстане. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов согласился с предложением депутатов Зыряновского районного маслихата переименовать райцентр.



Глава региона встретился с общественностью и депутатами районного маслихата. Речь шла о смене названия города. Аким области сказал, что поддерживает их решение о переименовании Зыряновска в Алтай:



Этот район – настоящий Алтай, и он должен носить это имя по праву. Алтай – это бренд, который будет привлекать сюда туристов.



Даниал Ахметов добавил, что область готова выделять миллиарды тенге на развитие туризма, ведется ремонт дороги из Усть-Каменогорска в направлении Зыряновска.



Секретарь районного маслихата Лариса Гречушникова уточнила, что еще 27 августа на имя акима Зыряновского района Нуржана Токсеитова от представителей общественности района были направлены предложения по развитию края, в том числе по переименованию города и района. Зыряновск предложено переименовать в Алтай, а район – в Алтайский.



28 сентября в Зыряновске состоятся публичные слушания по вопросу переименования.



Справка "ЭК"



Зыряновск – небольшой городок, административный центр района, на территории которого расположена такая туристическая жемчужина, как Бухтарминское водохранилище. Зыряновский район отлично подходит для того, чтобы развивать активные виды отдыха, в том числе сплав по горным рекам, пеший, конный и автомобильный туризм.



История Зыряновска начинается с 1791 года, когда рабочий Георгий Зырянов обнаружил здесь залежи полиметаллических руд, позже появился рудник, названный в честь открывателя. С этого момента город начал застраиваться и обустраиваться.



Зыряновский район считается одним из старейших горнорудных районов Рудного Алтая. В 1892 году здесь была построена первая в Казахстане и России Березовская ГЭС, она обеспечивала работу Зыряновского рудника. Достопримечательностью района считается также Тургусунская ГЭС близ села Кутиха. Летом здесь проходит творческий фестиваль "Золотой Тургусун".



По территории района проходят автотрасса Усть-Каменогорск – Зыряновск и участок железной дороги от станции Защита до станции Зыряновск.



Из соседних с Зыряновском сел бухтарминские старообрядцы когда-то отправлялись на поиски таинственной страны Беловодье, но лучше родных мест так и не нашли. На бухтарминских землях, как в легенде о Беловодье, "пшеница-рожь сама собой растет, на зеленых лугах цветов полно, а среди них стада оленей пасутся. И не только люди людей, но и звери зверей не обижают. И каждый, кто возжелает, может найти здесь свое счастье…".



Андрей КРАТЕНКО | Восточно-Казахстанская область