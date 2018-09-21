Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается, - М.Шибутов

01:31 22.09.2018

Кадровые перестановки в Казахстане: гадание на кофейной гуще?



Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается и может быть объяснена только постфактум



Традиционное ожидание осенних перестановок в высших эшелонах власти в Казахстане оправдалось частично.



10 сентября был отправлен на пенсию руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков и вместо него на эту должность был назначен Асет Исекешев, бывший до этого акимом города Астаны.



11 сентября с поста министра финансов Бахыт Султанов перешел на должность акима города Астаны.



18 сентября министром финансов стал Алихан Смаилов, который был до этого помощником президента и отвечал за экономические вопросы.



19 сентября на должность помощника президента - секретаря Совета безопасности был назначен Габит Байжанов, а, соответственно, на его прошлую должность директора службы внешней разведки "Сырбар" был временно назначен первый заместитель директора Исатай Сартаев.



21 сентября на должность помощника президента, отвечающего за экономические вопросы, был назначен бывший министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков. Похоже, ЕЭК стала кузницей кадров и испытательным полигоном для казахстанских чиновников экономического блока.



Ни одно из этих имен и ни одна из должностей не назывались ни в одном прогнозе по кадровым перестановкам, которые озвучивались в СМИ или в социальных сетях. Фактически еще раз подтвердилось то, что в последние несколько лет кадровая политика в Казахстане абсолютно непредсказуема и не зависит от объективных факторов.



При этом при анализе произведенных перестановок возникают определенные вопросы.



Ушел ли из большой политики Адильбек Джаксыбеков? С одной стороны, он ушел на пенсию, с другой стороны - теперь он возглавляет одну из крупнейших корпораций на севере страны - он возглавил совет директоров корпорации "Цесна" - его люди остались на прежних местах, а АО "Цеснабанк" оказана со стороны Национального банка существенная помощь. Так что тут есть даже определенный выигрыш - теперь Джаксыбеков сможет заняться личными проектами, не тратя время на бюрократическую работу, которая у любого чиновника занимает львиную долю времени.



Каким руководителем администрации президента будет Асет Исекешев? Вполне вероятно, при выборе кандидатуры были учтены следующие факторы: он работал непосредственно с президентом и пользуется его доверием, у него неконфликтный характер и у него нет своей команды. Поэтому можно ожидать, что никаких конфликтов ни с другими госорганами, ни внутри администрации у Исекешева не будет. При этом он сможет обеспечить необходимый уровень функционирования - или как минимум не допустит его дальнейшего падения.



Справится ли с ролью акима Бахыт Султанов? Бахыт Султанов всю карьеру, а она начиналась с самых низов, провел в финансовом блоке правительства и никогда не работал в местных исполнительных органах (акиматах).



При этом у казахстанских акиматов есть три отличия от центральных ведомств:



Их полномочия в политической практике четко очерчены территориальными границами административной единицы - что бы там ни происходило, с них спрашивают в первую или во вторую очередь. В отличие от акиматов полномочия министерств более размыты - у министров всегда есть возможность переложить ответственность на другое министерство, акиматы и квазигосударственные компании.



Акимы должны постоянно общаться с населением, что для многих кабинетных чиновников проблема - не все могут и умеют это делать.



Акимы имеют дела с факторами, которые невозможно избежать или устранить путем переговоров: к примеру, город может завалить снегом или затопить дождем, и надо с этим справляться.



Для Бахыта Султанова такой этап в карьере станет определяющим. Если он сможет с ним успешно справиться, то станет политическим тяжеловесом, в противном случае должность обозначит его "административный потолок".



Почему секретарем Совета безопасности стал Габит Байжанов? 5 июня 2018 года был принят закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", который придал этому органу дополнительные полномочия и новый статус. Раньше Совбез был консультативно-совещательным органом при администрации президента, теперь, согласно определению, стал "конституционным органом, образуемым президентом Республики Казахстан и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене".



Пожизненным председателем Совета безопасности является Нурсултан Назарбаев. Разумеется, тут же возникла версия, что Совет безопасности является средством обеспечения транзита власти: в случае, если Нурсултан Назарбаев покидает пост президента, он сможет на посту председателя Совбеза координировать деятельность преемника. Поэтому многие думали, что на пост секретаря Совета безопасности, который и будет руководить повседневной его деятельностью, придет политический тяжеловес - Карим Масимов или Адильбек Джаксыбеков, но все вышло иначе. Секретарем Совета безопасности опять стал представитель силового блока, а не политик, как будто новых полномочий и не добавлялось.



По всей видимости, это было сделано для того, чтобы снизить напряженность между разными центрами власти, испугавшимися передела полномочий и неизбежных в связи с этим конфликтов. Гораздо больше о том, будут ли реализованы новые полномочия Совбеза, скажет будущее его разделение с администрацией президента, новый размер штата и бюджет. Так что тут во многом все зависит от того, какие исполнители туда придут.



Если не считать большого промежутка между назначением секретаря Совбеза и министра финансов, то в произведенных назначениях нет ничего особого. С другой стороны, такой временной люфт говорит о трудностях с принятием кадрового решения - слишком сложный выбор, слишком много интриг вокруг него. Но решения были приняты, и госаппарат будет работать в прежнем режиме. При этом в стране продолжают курсировать слухи о возможной смене премьер-министра и председателя Национального банка.



Марат Шибутов