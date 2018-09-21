Красота - страшная сила! Казахстанские бодибилдерши Улпан и Яна стали лучшими на международном конкурсе в Китае

02:21 22.09.2018

Казахстанские бодибилдерши стали лучшими на международном конкурсе в Китае



В Китае на Всемирном рейтинговом конкурсе по бодибилдингу и фитнесу "Пояс и Путь-2018" собрались более 300 человек из 37 стран. Среди участниц - казахстанки, ставшие лучшими в своей фитнес-категории. TengriMIX рассказывает о победах наших соотечественниц.



Улпан Нурбекова и Яна Крыкпаева обошли сотни красавиц и завоевали золото.



По словам Улпан, перед выступлением она чувствовала себя неважно, но, несмотря на это, смогла достойно выступить.



Спортсменка не раз становилась чемпионкой Казахстана и Средней Азии, а также выигрывала серебряные медали на чемпионатах Азии и чемпионате мира по версии WBPF.



Для Яны Крыкпаевой эта победа стала первой на международной арене.



Стоить отметить, что казахстанки не просто замечательные спортсменки, а еще и супруги и мамы.