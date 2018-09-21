 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото, - А.Эскин
02:24 22.09.2018

Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото

Перспективы России в Сирии

Переговоры в Москве между командующим израильскими ВВС и его российскими коллегами прошли успешно. Гости из Иерусалима привезли с собой полную документацию, доказывающую полную непричастность к трагической гибели российского самолета. Да и что можно добавить к уже доказанному факту пятидесятиминутной пропасти между израильской операции в Латакии и попыткой самолета Ил-20 приземлиться на базе Хмеймим?

Накануне визита министр обороны Израиля Либерман сделал интересное заявление: "Можно понять российскую реакцию". Такой настрой не мог не поспособствовать успеху переговоров.

Есть классическая история-анекдот из сокровищницы еврейского юмора. Один еврей должен был покинуть с семьей местечко на год. Он пришел к ребе и попросил отдать на хранение тысячу рублей. "Это все, что есть у меня. Мои сбережения могу доверить только вам". Ребе согласился, но настоял, чтобы деньги были переданы в присутствии двух служек. "Нужны свидетели. Вдруг что со мной случится. Я немолод". Так и сделали. Через год герой рассказа снова пришел к ребе. Он возвестил, что вернулся. Ребе начал расспрашивать его о здоровье всей семьи и о его делах. "Ребе, а можно получить деньги?" В ответ ребе сразил его: "Какие деньги?". "Как какие? Тысяча рублей! Было даже два свидетеля". "Давай из позовем", - предложил ребе и позвал. "Вы помните, чтобы этот странный человек давал мне на хранение тысячу рублей?" Свидетели убежденно сказали, что нет, не давал на хранение. Когда они вышли, ребе открыл сейф, достал тысячу рублей, пересчитал на глазах у изумленного и протянул ему. "Ребе, а зачем все это было?". "Как зачем? Чтобы ты знал, с кем мне приходится работать!!!".

Израильским военным было непросто работать с российскими коллегами на этой неделе. Мы не знаем, кто и зачем выдумал историю о том, как четыре израильских F-16 прятались за широкой спиной российского самолета. Мы не знаем, кто принял решение о пресс-конференции от Министерства обороны России. Возможно, мы никогда не узнаем, зачем были выдвинуты против Израиля абсурдные и необоснованные обвинения.

Умом не понять также, почему президент Асад не выражал два дня даже казенного соболезнования. При том, что уместен вопрос, почему он не принес извинений и почему Россия не требует извинений. На этом этапе мы уже знаем, что ракеты по российскому самолету были выпущены через пятьдесят минут после отбытия израильтян восвояси. Так кто стрелял и зачем стрелял?

Мы точно знаем, что сирийцы не могли целиться в израильские самолеты пятьдесят минут спустя. Говорят, случайная шальная ракета. Но мы откуда знаем, шальная или целенаправленная? Можем только сказать, что прав был Либерман: Россия оказалась в непростом положении, и надо отнестись к ней с пониманием.

Трагический инцидент с самолетом - болезненный провал Министерства обороны России, ибо чем объяснишь огонь по собственному самолету со стороны окормляемого союзника? Если это от неумения, то почему не научили прежде, чем доверять им смертоносную технику?

Если тут присутствует злой умысел, то почему такие тенденции не были выявлены и приостановлены загодя?

В этом контексте можно понять желание Министерства обороны списать инцидент на Израиль и не попадать под карающую длань главнокомандующего. Сложнее охватить умом выступление Марии Захаровой в самое время прибытия израильской делегации. Но пусть и на нее распространится принцип Либермана: надо понять Россию.

Напряженная ситуация в Сирии не дает покоя российскому военному и политическому руководству. Переговоры президента Путина с Роухани и Эрдоганом не принесли результата. Тогда Россия пошла на сепаратную сделку с Эрдоганом. По сути, Россия отдает туркам пятнадцать процентов сирийской территории.

После всех мощнейших операций с участием российских ВКС в руках Асада находится около половины территории, называвшейся Сирией до войны. На сегодняшний день около тридцати процентов бывшей Сирии контролируется курдами при поддержке США и их западных союзников. Прибавьте к этому несколько анклавов разного рода запрещенных и разрешенных в РФ террористических организаций и получите половину бывшей Сирии.

Понятно, что российское соглашение с Турцией означает де факто передачу пятнадцати процентов территории суннитам, получающим "крышу" от Турции. Никакого штурма и никакого массового уничтожения суннитов, как того хотели Асад и его друзья в Тегеране.

Наряду с этим можно понять и растущее недовольство России. Мы не знаем доселе, была ли гибель российского самолета следствием халатности и глупости или же злокозненности сирийцев. Так или иначе, они еще раз доказали, что едва ли смогут сами мирно управлять страной, без российского присутствия.

Посудите сами: до войны армия Асада насчитывала около 350 тысяч человек, а сегодня - максимум 20 тысяч. Сто пятьдесят тысяч правительственных солдат погибло, а остальные выбыли из строя по причине ранений или просто разбежались.

Количество алавитов сегодня точно не известно, приблизительно полтора или около двух миллионов. На каждого алавита приходится 15?17 суннитов. И это уже после выдворения из Сирии семи миллионов суннитов.

Поэтому дежурные восторги верноподданнических российских политологов об успехах в Сирии - это не более чем одурманивающее славословие. Они вводят в заблуждение не только простых читателей, но и государственных чиновников.

Россия сумела спасти режим Асада. Она уничтожила около ста тысяч боевиков и окружавших их (больше, чем Израиль за сто лет конфликта с арабским миром).

Среди них была и пара тысяч русскоязычных джихадистов, представлявших прямую угрозу России.

Надо отдать должное руководству России: Сирия не стала для него Афганистаном. Но что делать дальше, если без российской подмоги режим Асада едва ли продержится долго?

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537572240
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