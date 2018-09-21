|В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)
02:29 22.09.2018
На свалке оказался памятник Абаю и Михаэлису
На свалке оказались фрагменты скандально известного памятника Абаю Кунанбаеву и Евгению Михаэлису, который всего один день простоял в Усть-Каменогорске, а ночью был спешно демонтирован из-за насмешек горожан.
Местные острословы приняли томик стихов в руке Михаэлиса за смартфон и оповестили мир о том, что в Усть-Каменогорске установлен памятник селфи.
Скульптуру убрали и вернули автору Владимиру Самойлову, она несколько лет простояла у него в мастерской, а когда художник умер, оказалась на свалке.
Но едва об этом стало известно новому акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару, как он тотчас распорядился найти бюсту Абая достойное место.
Андрей КРАТЕНКО | Восточно-Казахстанская область