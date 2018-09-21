В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)

02:29 22.09.2018

На свалке оказался памятник Абаю и Михаэлису



На свалке оказались фрагменты скандально известного памятника Абаю Кунанбаеву и Евгению Михаэлису, который всего один день простоял в Усть-Каменогорске, а ночью был спешно демонтирован из-за насмешек горожан.



Местные острословы приняли томик стихов в руке Михаэлиса за смартфон и оповестили мир о том, что в Усть-Каменогорске установлен памятник селфи.



Скульптуру убрали и вернули автору Владимиру Самойлову, она несколько лет простояла у него в мастерской, а когда художник умер, оказалась на свалке.



Но едва об этом стало известно новому акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару, как он тотчас распорядился найти бюсту Абая достойное место.



Андрей КРАТЕНКО | Восточно-Казахстанская область