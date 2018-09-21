Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт? - А.Ниязматов

02:36 22.09.2018

Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт?



Носить на груди значок "ГТО" являлось предметом особой гордости для всех молодых людей из УзССР, а званием "Ворошиловский стрелок" гордилось поколение постарше



Во время посещения государств Западной Европы, США, Китая, Японии, Южной Кореи и других становится очевидным, что население этих стран уделяет большое внимание занятию массовой физкультурой и спортом, люди там заботятся о своем здоровье, да и вообще считают такие занятия, ведущие к правильной осанке, повышению самооценки, хорошему настроению современными и нужными. Бегающие трусцой, и не только, люди разных возрастов, велосипедисты, скейтбордисты, роллеры буквально заполоняют города этих стран, особенно в утреннее и вечернее время.



В США очень популярны небольшие уличные баскетбольные площадки, зачастую имеющие всего одно кольцо. Дети, начиная с самого раннего возраста, на улицах кидают друг другу дынеподобный мяч, который используют для игры в "американский футбол", или отбивают бейсбольной битой мяч размером поменьше.



Любят заниматься массовым спортом и в городах России. Количество людей, занимающихся велосипедным спортом и бегом, катающихся на роликах и скейтбордах, впечатляет оказавшегося в Москве или Санкт-Петербурге узбекистанца.



Абсолютно другую картину можно наблюдать в Узбекистане. На улицах столицы республики - города Ташкента - разве что редко можно увидеть едущего по обочине дороги велосипедиста, а массово бегающие трусцой жители - это не про жителей республики. До и вообще, города Узбекистана в вечернее время буквально вымирают. После девяти вечера на улицах республики можно увидеть лишь праздную молодежь, и то исключительно в местах проведения досуга - кафе или клубах. О занимающихся массовым спортом и физкультурой гражданах Узбекистана говорить не приходится. Единственное, что может говорить о каком-либо массовом занятии спортом - это любители погонять мяч на поостренных вдоль автомобильных дорог футбольных полях с искусственным покрытием.



Вместе с этим вышесказанное не свидетельствует о том, что жителям Узбекистана абсолютно чуждо занятие спортом. Результаты Олимпийских игр и других международных соревнований говорят об обратном. В частности, только на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро атлеты из Узбекистана завоевали 13 медалей разного достоинства, из которых 4 высшей пробы, 2 серебряные и 7 бронзовых наград. Особенно отличились узбекские боксеры, которые выиграли 7 медалей - 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.



На прошедших в августе-сентябре этого года Азиатских играх в Индонезии узбекские спортсмены завоевали 21 золотую, 24 серебряные и 25 бронзовых, всего - 70 медалей, в медальном зачете узбекская сборная заняла пятое место по количеству золотых медалей, что стало лучшим результатом в истории узбекского спорта.



Но это все из сферы высшего спорта, однако занятия массовым спортом и физкультурой пока для Узбекистана явление не характерное, многие граждане страны даже утверждают, что массовые физкультура и спорт противоречат менталитету узбеков.



Времена СССР



Во времена, когда Узбекистан входил в состав Советского Союза, занятия физкультурой и спортом были явлением обычным, начиная от производственной гимнастики, которая в обязательном порядке проходила на предприятиях УзССР, и заканчивая множественными кружками и секциями, которые были доступными для граждан повсеместно и, что самое главное, являлись бесплатными.



Практически в каждом дворе или неподалеку в районе существовали спортивные площадки со стандартным набором - брусья, турник, шведская лестница. По утрам и вечерам эти площадки были полны людей, в основном молодежи, которая соревновалась между собой в количестве подтягивании и отжиманий.



У девочек и девушек были популярными занятия легкой атлетикой и художественной гимнастикой, хоккеем на траве и конным спортом. К примеру, узбекская школа художественной гимнастики дала миру таких спортсменов, как Алина Кабаева, Венера Зарипова и другие, Ирина Винер-Усманова - тренер из Узбекистана - подняла спорт в Российской Федерации на самую невообразимую высоту, а ее воспитанницы на протяжении многих лет и по сей день занимают высшие награды на всех мировых состязаниях.



В масштабе СССР и за его пределами отличались узбекские велосипедисты, боксеры, борцы, баскетболисты, футболисты и другие.



Носить на груди значок "ГТО" являлось предметом особой гордости для всех молодых людей из УзССР, а званием "Ворошиловский стрелок" гордилось поколение постарше.



С обретением независимости придомовые спортивные площадки пришли в запустение, прежде всего ввиду прекращения финансирования. Как только снаряды, установленные во времена СССР, портились, их восстановлением уже никто не занимался. Зачастую места, где находились спортплощадки, продавались коммерческим структурам под строительство, в основном объектов торговли.



Буквально в первые год-два со дня независимости закрылись бесплатные кружки и секции, заниматься массовым спортом стало дорого, а для основного населения Узбекистана, небольшая зарплата которого уходила на покрытие непосредственных жизненных нужд, - невозможно.



Под руководством первого президента Узбекистана Ислама Каримова в республике был создан Фонд развития детского спорта, председателем которого являлся сам Каримов, однако средства фонда распределялись только в пользу олимпийских видов спорта, финансирование массового спорта не осуществлялось.



Имевшаяся во времена СССР у населения Узбекистана культура занятия массовым спортом и физкультурой постепенно исчезла на корню.



Сейчас, по словам немногих граждан республики, ратующих за массовый спорт, порой бывает психологически неудобно заниматься, к примеру, бегом или велосипедным спортом. В Узбекистане люди в основной своей массе не только не поощряют такие занятия, но и смотрят на людей, катающихся на прыжковых или горных велосипедах, роликах или скейтбордах, как на чудаков.



От себя добавлю примечательный случай. Как то, лет около шести-семи назад, у меня, совместно с несколькими соратниками, возникла идея организовать в Узбекистане производство спортивных велосипедов - горных, кросс-кантри, шоссейных. Я осуществил поездку в Китай, где посетил завод по производству таких велосипедов. Вернувшись из Поднебесной, полный радужных планов, составил проект бизнес-плана. В то время руководитель одного из крупнейших узбекистанских банков являлся моим близким знакомым. Когда я озвучил ему эту идею и сказал, что хочу взять в банке кредит на организацию производства велосипедов, то мой знакомый, совершенно искренне, посоветовал мне этого не делать.



"Узбеки не будут ездить на спортивных велосипедах, это чуждо нашему менталитету", - сказал он.



Мирзиеев и массовый спорт



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 сентября провел совещание, посвященное вопросам развития сферы физической культуры и спорта. До этого, в марте текущего года, глава Узбекистана подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта". Согласно указу, на базе бывшего государственного комитета по спорту и его территориальных подразделений организовано министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан, задачи и полномочия ведомства значительно расширены.



"Мы гордимся нашими спортсменами, внесшими огромный вклад в приумножение авторитета и славы Узбекистана на международной спортивной арене. Вместе с тем, не ограничиваясь лишь успехами в высшем спорте, нам необходимо уделять большое внимание и массовому спорту", - сказал Мирзиеев, выступая на совещании.



Глава государства отметил, что долгие годы работа по привлечению населения, особенно молодежи, к занятию физической культурой и массовыми видами спорта не была организована на должном уровне, до настоящего времени не обеспечивается доступ людей всех возрастов к спортивным объектам образовательных учреждений во внеучебное время.



Кроме того, отметил он, для привлечения населения к массовому спорту требуется организовать на базе неиспользуемых частных объектов спортивные центры, которые будут оказывать услуги на льготной основе.



В связи с этим министерству физической культуры и спорта указано на необходимость принять совместно с Союзом молодежи Узбекистана, соответствующими министерствами меры по организации секций в спортивных сооружениях общеобразовательных учреждений и неиспользуемых объектах.



Президентом поручено резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского, областного и республиканского уровней, поощрять победителей и призеров денежными призами за счет средств Союза молодежи.



Кроме того, для широкого привлечения населения, особенно молодежи, к спорту поручено проводить тесты в соревновательном виде и внедрить награждение их победителей нагрудными знаками трех степеней.



Президент указал, что необходимо начать работу по проведению массовых физкультурных и гимнастических мероприятий на предприятиях, в образовательных учреждениях и парках. Также Мирзиеев указал на необходимость пропаганды пользы подобных упражнений для здоровья и подготовки в этих целях регулярных передач и социальных роликов на телевидении.



"Необходимо разработать пятилетнюю национальную концепцию по популяризации спорта в нашей стране. Основным ее направлением и результатом должны стать призыв населения к регулярному занятию физической культурой, предотвращение посредством этого заболеваний, утверждение здорового образа жизни и продление жизни людей", подчеркнул президент.



Очевидно, что президент Узбекистана всерьез озаботился вопросом внедрения в повседневную жизнь узбекистанцев физкультуры и спорта. Установки, которые исходят от власти в Узбекистане, являются очень серьезным стимулом для традиционно послушных в этом отношении узбеков.



Однако смогут ли узбеки вовлечься в массовый спорт не по указке, а с сознанием того, что это просто правильно и полезно для здоровья?



Абу-Али Ниязматов