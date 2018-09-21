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США и "Троеморье" – все дело в газе, - С.Павленко
08:54 22.09.2018

Польша продолжает видеть себя главным антироссийским и проамериканским центром Европы

17-18 сентября Бухарест стал местом сосредоточения большого количества VIP-персон: девять президентов, два спикера парламента, один премьер, два министра иностранных дел, председатель Еврокомиссии и еще министр энергетики США. Собрались эти люди для того, чтобы принять участие в саммите государств "Троеморья" или - как еще называют этот проект - "Инициативы трех морей".

Идет новая Европа.

"Троеморье" – проект новый, он существует всего три года и объединяет страны, находящиеся в треугольнике между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию.

Формально авторами новой инициативы являются польский президент Анджей Дуда и его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович. "Троеморье" часто путают с польской концепцией Междуморья, но есть важное различие: "Междуморье" – проект польский, а "Троеморье" – американский.

Официально участники инициативы заявляют, что они собрались вместе для усиления интеграции между государствами Центральной и Юго-Восточной Европы. Укрепляться их связи должны в первую очередь в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций. Фактически же "Троеморье" – это проект по вытеснению из Европы "Газпрома" и России в целом. Заменой голубого топлива из РФ должен стать американский сжиженный природный газ. Для этого построен СПГ-терминал в польском Свиноуйсьце, а в 2019-м, как предполагают, должен заработать плавающий терминал на хорватском острове Крк.

В рамках "Троеморья" планируется также построить трансъевропейскую автомагистраль Клайпеда – Салоники, но эта трасса должна появиться только к 2050 году, а СПГ-терминалы фактически уже есть, газопроводы между ними построят за несколько лет.

Проект начинался, когда подходил к концу срок администрации Барака Обамы. После того как в США появился новый президент, отношение к "Троеморью" не изменилось. В прошлом году на саммит в Варшаву приезжал Дональд Трамп. На этот раз он в Бухарест не поехал, но прислал приветствие, в котором заявил, что у "Троеморья" большой потенциал для увеличения энергетической безопасности. А также упомянул о своей гордости от того, что США смогут поставлять газ в страны "Троеморья".

То есть никто не скрывает, что главный интерес заключается в газе. Это подтвердило и прибытие в Бухарест американского министра энергетики Рика Перри. Выступая на саммите, он приравнял энергетическую безопасность к безопасности национальной и заявил, что зависимость Европы от российского газа серьезно беспокоит Америку. Перри призвал диверсифицировать поставки голубого топлива. Слова "призвал" и "диверсифицировать" не должны вводить в заблуждение: по сути, странам "Троеморья" приказано покупать американский газ.

Такое поведение "американского друга" не может не беспокоить старую Европу. Поэтому в Бухарест приехали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В течение двух лет Колинда Грабар-Китарович и Анджей Дуда безуспешно уговаривали Юнкера побывать на саммите "Троеморья", но у того находились более важные дела. А тут глава Еврокомиссии взял и принял приглашение президента Румынии Клауса Йоханниса; к тому же в Бухаресте Германия получила статус страны-наблюдателя в "Троеморье". Брюссель и Берлин явно пытаются не отдать "Инициативу трех морей" на полный откуп американцам.

Интересно, что накануне бухарестского саммита польская редакция "Немецкой волны" (это СМИ в Германии – официоз) опубликовала статью, в которой настойчиво проводилась мысль: "Троеморье" не является альтернативным или направленным против ЕС проектом. В самой Польше в эти дни также имели место рассуждения о том, что "Троеморье" – это "план Б" или даже "спасательный круг" для Евросоюза.

Варшаве приходится учитывать фактор старой Европы, но в целом ее политика остается проамериканской, поэтому способность Берлина и Брюсселя занять в проекте "Троеморье" то место, на которое они рассчитывают, вызывает сомнения. Хотя в столице Румынии Жан-Клод Юнкер пел дифирамбы "Троеморью".

Другие участники саммита тоже изучали оптимизм. Так, Колинда Грабар-Китарович уверена в правильности избранного пути и убеждена, что "Троеморье" сотрет границы между старой и новой Европой. Доволен и Клаус Йоханнис, который считает, что проект принесет Румынии ощутимые выгоды. А вот Анджей Дуда грезил наяву: он видит "Инициативу трех морей" важной силой на всем евроатлантическом пространстве. О "мировом масштабе" "Троеморья" говорил и польский премьер Тадеуш Моравецкий.

Однако, несмотря на обилие словесной патоки, саммит показал, что в действительности все сложнее. В частности, президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил за реальную диверсификацию поставок энергоносителей и сказал, что нужны разные маршруты, в том числе "Северный поток - 2". Стоит вспомнить и о заявлениях главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле, сделанных в августе. Тогда Зеле отметил, что Евросоюзу не нужны новые СПГ-терминалы, а сжиженный газ из США можно покупать, только если по цене он сможет конкурировать с другими предложениями.

Еще более решительно поступил Виктор Орбан. В Бухарест он вообще не поехал, а 18 сентября отправился в Москву. Во время переговоров с Путиным Орбан предложил продлить газопровод "Турецкий поток" до Венгрии. Российский президент ответил, что он такой возможности не исключает. При этом Венгрия не собирается отказываться и от газа из США. Будапешт, подобно Вене, стремится к реальной диверсификации поставок энергоносителей, поэтому вполне вероятно, что участие Венгрии и Австрии в проекте "Троеморье" будет носить ограниченный характер.

Впрочем, это с лихвой компенсируется бурной активностью Польши. Сразу после саммита в Бухаресте стартовало внешнеполитическое шоу под названием "Визит Анджея Дуды в Вашингтон". Встретившись с президентом США, президент Речи Посполитой предложил разместить в своей стране американскую военную базу и назвать ее Форт-Трамп.

Дуда вроде бы пошутил, но на самом деле все серьезно. В Польше уже несколько лет находится бригадная боевая группа армии США, но власти Речи Посполитой считают, что этого мало и уже давно выпрашивают у американцев полноценную дивизию. Варшава и платить готова: объявлено, что поляки могут потратить на будущий Форт-Трамп два миллиарда долларов.

Трампу мысль о том, что американскую базу будут оплачивать поляки, понравилась; раз так, сказал он, вопрос можно обсудить. Обсуждали Трамп и Дуда и "Северный поток - 2" и вроде бы пришли к пониманию; перед встречей с польским президентом глава Белого дома пообщался с журналистами и сказал, что санкций в отношении компаний, участвующих в создании нового газопровода, не будет.

После визита Анджея Дуды в Вашингтон Gazeta Wyborcza и Rzeczpospolita, наиболее авторитетные польские СМИ, писали о холодном душе, который в связи с "Северным потоком - 2" устроили их президенту в Америке. Попутно они убеждали читателей в том, что никакой катастрофы в польско-американских отношениях не произошло. Польские СМИ правы: какими бы ни были результаты поездки Дуды за океан, Польша продолжает видеть себя главным антироссийским и проамериканским центром Европы. И это, вероятно, главный итог и переговоров в Вашингтоне, и саммита "Троеморья" в Бухаресте.
СЕРГЕЙ ПАВЛЕНКО | 21.09.2018 |

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537595640
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