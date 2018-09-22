 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.09.2018
14:05  ТЭО Партия исламского возрождения Таджикистана. Прошлое без будущего
13:27  Как долго Россия будет вести себя как кот Леопольд? - М.Ремизов
13:21  Академик Мясников о русском путешественнике Афанасии Никитине: пародия на науку, - П.Густерин
13:19  Экономист как метеоролог. Может ли случиться новый мировой финансовый кризис, - "КП"
13:16  Изнасилованные немки сами извиняются перед мигрантами-насильниками. Чем это закончится для Запада, - М.Делягин, А.Фурсов
12:13  Все 2800 имамов Кыргызстана в октябре пройдут переаттестацию
11:08  В иранском Ахвазе террористы расстреляли военный парад - 10 убитых
11:00  Олуши... ЦИК Киргизии умудрился изготовить Депутатские значки с неправильным изображением герба
10:54  Актау. 22/06/10. Дерзкий побег из тюрьмы - хроники террора в Казахстане, - А.Мироглов
10:46  Наступление по всем компам. Политика США и их союзников в киберпространстве больше не связана никакими ограничениями
10:42  Дело гинекологов. В Бишкекском СИЗО сидят уже 5-ть врачей, продававших младенцев из трех роддомов
10:34  "У меня стало много "родственников", их надо сажать", - кырпрезидент Жээнбеков (золотые слова!)
10:20  Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей
09:22  Опять юбка. В Кыргызстане избрали Гульбару Калиеву новым председателем Верховного суда
08:55  Об изменении планов России в Идлибе. Что дали сочинские договоренности Путина и Эрдогана? - А.Каневский
08:54  США и "Троеморье" – все дело в газе, - С.Павленко
02:36  Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт? - А.Ниязматов
02:29  В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)
02:24  Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото, - А.Эскин
02:21  Красота - страшная сила! Казахстанские бодибилдерши Улпан и Яна стали лучшими на международном конкурсе в Китае
01:31  Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается, - М.Шибутов
00:34  Электростанции, заводы, газопровод: что еще СССР построил в Афганистане, - А.Бражник
00:29  Час Х в Долине смерти. На суде по делу о сгоревшем в Казахстане узбекском автобусе заговорили свидетели
00:27  Оттепель или ловушка для инвесторов? В Таджикистане начали игру в либерализацию, - Н.Курбонов
00:10  Основанный русскими рудокопами в 1791 г. Зыряновск казвласти хотят переименовать в Алтай. Почему не в Гималай?
Пятница, 21.09.2018
22:06  Придворный питерский фрик шнур выпустил песенку о Цое
21:54  У Елбасы новый помощник по экономическим вопросам - Тимур Жаксылыков
18:12  Полезли жээнбековские рукапы. Спикером Бишкекского горкенеша посадили не просто юного обормота, а...
17:46  КырЭнергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона. Мышка бежала...
17:30  В таджикском Хатлоне бабушка люто казнила озорного 3-летнего внука - живьем закопала в канаве
15:10  Умер экс-премьер УССР и Украины в 1987-90 и 1994-95 гг. Виталий Масол
15:08  Все мы бабы ду... Канцлер Германии Меркель публично оскорбила премьера Великобритании Мэй
13:18  В Чечне убит возвращавшийся из Сирии кыргызский боевик Кочкаров
12:35  Родня... Малазийскому экс-премьеру Разаку (тестю казаха Данияра Кесикбаева) предъявили 21 обвинение в присвоении $681 млн
12:32  Веерных отключений электроэнергии больше не будет – уверяет КырНацэнергохолдинг. Посмотрим...
12:27  Травят как букашек. Китайские агрономы незаконно использовали в Казахстане пестициды
12:20  Французы между сексуальной либерализацией и исламистской радикализацией, - Ришар Верли
12:12  Золотые проценты. Вернет ли Кумтор экономике Киргизии утерянную динамику? - Асыл Орозбекова
12:10  Беглый кыр-премьер Бабанов сторговался с властью? - А.Бактыбекова
12:07  Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией
11:47  Охранная грамота для очага террора. Сирийский конфликт затягивается, - С.Кожемякин
11:44  Ты туда не ходи, сюда ходи... В Ташкенте состоялась международная конференция по развитию транспортных коридоров ЦентрАзии
10:23  Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20. Как изменятся отношения России, Сирии и Израиля, - "МК"
10:19  Идлибский компромисс. Последний оплот террористов в Сирии – клубок глобальных интересов, - А.Гаджиев
10:14  Узбекистан хочет поставить транзит на рельсы. Построив ЖД в Китай и Иран, - "Къ"
09:46  Новый фестиваль в Казахстане и новый фильм Сергея Бодрова
09:37  НАТО, бросок на юг, - А.Бартош
09:31  Умер Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг
08:53  Как "киргизу" стать "кыргызом", - А.Бенгард
08:51  Экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа выпустили из каталажки. Под залог
08:48  В Казахстане осужден на 3 года л/с оппозиционер Абловас Джумаев за участие в telegram-чате "ДемВыбора"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Об изменении планов России в Идлибе. Что дали сочинские договоренности Путина и Эрдогана? - А.Каневский
08:55 22.09.2018

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 22.09.2018

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Сочи 17 сентября достигли договоренностей по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Главный итог – ожидавшегося наступления правительственных сил на этот последний анклав оппозиции не будет. На линии разграничения будет создана демилитаризованная зона шириной 15-20 километров, контролируемая турецкими и российскими военными патрулями, что должно обеспечить прекращение огня, в частности нападений на российские подразделения, включая участившиеся в последнее время атаки беспилотников на главную российскую базу в Сирии аэродром Хмейним.

Договоренности носят компромиссный характер. Эффектное завершение гражданской войны в Сирии полной победой Башара Асада (и его союзников) отдаляется. Хотя турецкий лидер говорил на пресс-конференции в Сочи о мирном урегулировании, создании правительства, которое устраивало бы всех сирийцев и т. п., понятно, что, когда создается демилитаризованная зона, это надолго. У Идлиба есть шанс превратиться в находящийся под протекторатом Турции анклав, схожий с Турецкой Республикой Северного Кипра.

Понятно и то, что такой компромисс, достигнутый на переговорах с Эрдоганом, является удобной для России дипломатической конструкцией, поскольку Турция – "стратегический партнер", находящийся сейчас с Западом (прежде всего с Соединенными Штатами) в прохладных отношениях. Однако на решение отказаться от наступления в Идлибе повлияла и консолидированная, бескомпромиссная позиция Запада, включая угрозы жесткого ответа на "применение режимом Асада химического оружия".

Судя по тому, сколько времени теме Идлиба уделили на итоговой пресс-конференции министры иностранных дел Германии и России Сергей Лавров и Хайко Маас, этот вопрос был ключевым на их переговорах в Берлине 14 сентября, которые протекали достаточно тяжело (на сайте МИД Германии в отчете о пресс-конференции приведены только слова Мааса, касающиеся Идлиба, но не Лаврова).

Германия тоже жестко выступает против военной операции в Идлибе, недаром немецкие СМИ стали намекать на возможное участие Германии в "операции возмездия". Видимо, на появление сочинского компромисса повлияли и итоги переговоров в Берлине. Ведь всего за неделю до Сочи Путин и Эрдоган встречались в Тегеране, а о встрече в Сочи стало известно буквально в самый последний момент.

Большая политика – это не махание шашками. Это тонкая и сложная игра с большим количеством участников и многими нюансами, учет и использование которых и приносит конечный успех. Если в вопросе об Идлибе Москва пошла на уступку, заключавшуюся в отказе от планируемого наступления, то эта уступка уже принесла России плоды.

"США не собираются налагать санкции на западные компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2"", – через день после достижения Сочинских договоренностей заявил Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой.

Есть и некоторые другие, не столь заметные сигналы. Так, стало известно, что США согласились сертифицировать новейший российский разведывательный самолет Ту-204ОН в рамках международного Договора по открытому небу, что ранее отказывались делать. Очевидным дипломатическим жестом стали и соболезнования, которые в различной форме высказали США, Франция, Германия по поводу гибели российского Ил-20. И это лишь то, что видно на поверхности.

Однако игра продолжается. Об этом говорят и объявленные Вашингтоном новые санкции, правда, касающиеся, если называть вещи своими именами, второстепенных лиц и организаций. Особенно же нужно отметить, что суть "большой игры", которую начали Берлин и Париж, в том, что их интерес в сближении с Россией принимает глобальный геополитический характер в контексте ухудшающихся отношений с Дональдом Трампом и провозглашенного курса на "автономизацию" Европы от США.

Обозначено и условие такого сближения – прогресс в мирном урегулировании на Украине и, очевидно, недопущение обострения в Сирии. Так или иначе, сейчас не время давать повод Западу для консолидации на антироссийской основе, а кроме того, интерес Европы, как и Турции, в "предотвращении кровопролития в Идлибе" носит не только "идеологический", но и вполне прагматичный характер.

Идлиб – это провинция, бывшая одним из первых и главных очагов мятежа против правительства Башара Асада. Впоследствии практически каждая крупная операция правительственных сил заканчивалась эвакуацией непримиримых в Идлиб, ставший своеобразным "ковчегом" для самых упорных противников законной сирийской власти.

Западные лидеры говорят о 3 млн. находящихся в Идлибе. Если принять эту цифру, то надо также вспомнить, что до войны население провинции составляло 1,4 млн. человек. Очевидно, что "остальные", как и значительная часть "аборигенов", – ярые противники Асада, которым в случае его успеха "эвакуироваться" можно будет только за пределы Сирии, а это пугает и Турцию, и европейцев. И для Асада прежде нелояльная, а ныне ставшая "сборным пунктом" всех его противников провинция грозила превратиться в многолетнюю головную боль.

Заключенные же российско-турецкие соглашения фактически замораживают конфликт, создание буферной зоны выводит его из горячей фазы. Идлиб и остальная Сирия будут существовать автономно, не особо мешая друг другу. И снова приведу пример Кипра. Официальная Никосия, естественно, требует восстановления территориальной целостности, но кто рискнет спорить с тем, что размежевание с не очень дружественными соседями пошло грекам-киприотам на пользу, сделав Республику Кипр процветающим государством, в отличие от прозябающей на вспомоществования Анкары Турецкой Республики Северного Кипра. "Автономный" же Идлиб и вовсе грозит превратиться для Эрдогана в тяжелую головную боль, учитывая собранный там со всей Сирии "контингент" и наверняка взятые им на себя в Сочи обязательства.

Что же касается возможных "обид" Башара Асада, то, во-первых, нужно помнить, что без российской помощи, оплаченной жизнью российских военных, за которой он сам обратился, его в Сирии уже давно бы не было, и, как многократно заявлялось, Россия защищает в Сирии не чьи-то, а свои интересы. Так что сохраняющаяся "идлибская угроза", гарантом от которой является Россия, может быть и "предохранителем" от неожиданных ходов со стороны Асада.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537595700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов
- Кадровые перестановки
- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ
- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан
- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики
- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова
- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"
- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  