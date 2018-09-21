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|Опять юбка. В Кыргызстане избрали Гульбару Калиеву новым председателем Верховного суда
09:22 22.09.2018
Гульбара Калиева избрана председателем Верховного суда Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.
По ее данным, сегодня состоялось собрание судей ВС. В собрании участвовали 33 судьи. На нем они выбрали нового председателя и его заместителей.
Судьи единогласно избрали Гульбару Калиеву на должность председателя. Заместителем ее по уголовным делам и делам об административных правонарушениях избран Каныбек Бокоев, замом по гражданским делам - Нургуль Асанова, а заместителем по административным и экономическим делам стала теперь уже экс-председатель ВС Айнаш Токбаева.
Гульбара Калиева родилась в 1959 году. В 1981 году окончила Ленинградский государственный университет им. Жданова по специальности правоведение. Она является судьей первого класса. Имеет классный чин государственный советник государственной службы 3 класса. С 23 сентября 2015 года Гульбара Калиева работала в должности судьи Верховного суда КР.
Напомним, что Айнаш Токбаева была председателем Верховного суда с 2015 по 2018 год. Нового председателя избрали в связи с истечением срока ее полномочий. По закону председателя выбирают на три года. При этом один и тот же человек не может занимать этот пост два раза подряд.
22 сентября 2018, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА