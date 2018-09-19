Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей

10:20 22.09.2018

Как Интернет сработал против главы Ведомства по охране Конституции



На состоявшемся во вторник вечером в Берлине заседании руководителей трех партий, входящих в правительственную коалицию, было принято решение о смещении руководителя Ведомства по охране Конституции Ханса-Георга Маасена с занимаемого им поста. Как уже писала "НГ" (см. номер от 17.09.18), поводом для этого послужило неосторожное высказывание главного контрразведчика страны, усомнившегося в наличии в Германии праворадикальной "охоты на мигрантов".



Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) под давлением левых сил поставило правительственную коалицию на грань развала, угрожая выйти из ее состава, если Маасен останется на своем посту. В действиях социал-демократов проглядывает отчаяние, вызванное незначительными результатами опросов, которые свидетельствуют о падении популярности партии в глазах избирателей. В этих условиях СДПГ требовалась пусть небольшая, но победа, которая могла бы продемонстрировать вес этой партии в альянсе с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС).



По данным газеты Welt, канцлер Ангела Меркель высказалась о необходимости отставки Маасена, поскольку он вмешался в текущую политику, не имея на это прав в качестве руководителя спецслужбы. Но понятно, что это был формальный момент, и к обвинениям Маасена со стороны СДПГ к потворствованию правым радикалам он фактически отношения не имеет.



Неделю назад Маасен объяснялся в двух профильных комитетах Бундестага. В итоге глава комитета по контролю над спецслужбами Армин Шустер заявил, что не видит повода для ухода контрразведчика. Лидер ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер также вступился за Маасена, заявив, что тот, как и прежде, пользуется его доверием. Но, судя по всему, Меркель не стала рисковать в преддверии наступающих земельных выборов в Баварии (14 октября) и в Гессене (28 октября) и формально пошла навстречу требованиям партнеров по коалиции.



Маасен перейдет в МВД на пост статс-секретаря (замминистра), а его место займет, как предполагает информационное агентство N-tv, нынешний статс-секретарь МВД Ханс-Георг Энгельке. Впрочем, для Маасена новый пост, как подчеркивает агентство, будет даже означать своего рода повышение, поскольку у него будет более высокий оклад. Хотя в новой должности Маасен не будет заниматься контрразведывательными делами. О его новых обязанностях Зеехофер намерен проинформировать общественность в ближайшее время.



Действия руководства коалиционных партий вызвали резкую критику со стороны оппозиции в Бундестаге. Так, сопредседатель партии "Союз 90"/"Зеленые" Роберт Хабек заявил, что "повышение" Маасена демонстрирует "потерю доверия к государственным институтам и ослабляет политическую систему страны". А глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер и вовсе назвал решение по Маасену фарсом.



Конечно, случай с Маасеном весьма показателен не только для Германии, но и в целом для западных демократий, где политики живут рейтингами, которые им присваивают не столько избиратели (поскольку выборы происходят не каждый день), сколько толпа. Ведь социальные сети и представляют собой, по сути дела, "толпу" в сегодняшнем понимании.



Как передает в этой связи государственное информационное агентство Deutsche Welle, именно социальные сети растиражировали события в восточногерманском Хемнице, где был убит мигрантами этнический немец, что привело к многочисленным демонстрациям и контрдемонстрациям. Полиция опровергала фейки, призывала не верить слухам и не распространять их, но все тщетно.



Как тут не упомянуть недавнюю статью Сергея Гландина и Антона Именнова, которая вышла под эгидой Московского центра Карнеги под заголовком "Олигархи в сетях. Как сведения из Интернета подводят русский бизнес под санкции". В ней отмечается, что "Интернет как источник информации для санкционных решений не просто равен традиционным СМИ, а превосходит их. Всякая открытая информация, не опровергнутая по твоей инициативе в международно уважаемом суде, работает против тебя".



Судя по всему, как показывает случай с Маасеном, жертвами социальных сетей могут стать не только российские олигархи, но и любой человек в мире, а тем более чиновник.



Олег Никифоров

19.09.18