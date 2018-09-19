 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.09.2018
14:05  ТЭО Партия исламского возрождения Таджикистана. Прошлое без будущего
13:27  Как долго Россия будет вести себя как кот Леопольд? - М.Ремизов
13:21  Академик Мясников о русском путешественнике Афанасии Никитине: пародия на науку, - П.Густерин
13:19  Экономист как метеоролог. Может ли случиться новый мировой финансовый кризис, - "КП"
13:16  Изнасилованные немки сами извиняются перед мигрантами-насильниками. Чем это закончится для Запада, - М.Делягин, А.Фурсов
12:13  Все 2800 имамов Кыргызстана в октябре пройдут переаттестацию
11:08  В иранском Ахвазе террористы расстреляли военный парад - 10 убитых
11:00  Олуши... ЦИК Киргизии умудрился изготовить Депутатские значки с неправильным изображением герба
10:54  Актау. 22/06/10. Дерзкий побег из тюрьмы - хроники террора в Казахстане, - А.Мироглов
10:46  Наступление по всем компам. Политика США и их союзников в киберпространстве больше не связана никакими ограничениями
10:42  Дело гинекологов. В Бишкекском СИЗО сидят уже 5-ть врачей, продававших младенцев из трех роддомов
10:34  "У меня стало много "родственников", их надо сажать", - кырпрезидент Жээнбеков (золотые слова!)
10:20  Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей
09:22  Опять юбка. В Кыргызстане избрали Гульбару Калиеву новым председателем Верховного суда
08:55  Об изменении планов России в Идлибе. Что дали сочинские договоренности Путина и Эрдогана? - А.Каневский
08:54  США и "Троеморье" – все дело в газе, - С.Павленко
02:36  Узбекистан: вовлекутся ли узбеки в массовый спорт? - А.Ниязматов
02:29  В Усть-Каменогорске выкинули на свалку остатки разрушенного памятника Абаю (фото)
02:24  Сирия не Афганистан. Но и Сирия - болото, - А.Эскин
02:21  Красота - страшная сила! Казахстанские бодибилдерши Улпан и Яна стали лучшими на международном конкурсе в Китае
01:31  Логика кадровых перестановок в Казахстане прогнозам экспертов не поддается, - М.Шибутов
00:34  Электростанции, заводы, газопровод: что еще СССР построил в Афганистане, - А.Бражник
00:29  Час Х в Долине смерти. На суде по делу о сгоревшем в Казахстане узбекском автобусе заговорили свидетели
00:27  Оттепель или ловушка для инвесторов? В Таджикистане начали игру в либерализацию, - Н.Курбонов
00:10  Основанный русскими рудокопами в 1791 г. Зыряновск казвласти хотят переименовать в Алтай. Почему не в Гималай?
Пятница, 21.09.2018
22:06  Придворный питерский фрик шнур выпустил песенку о Цое
21:54  У Елбасы новый помощник по экономическим вопросам - Тимур Жаксылыков
18:12  Полезли жээнбековские рукапы. Спикером Бишкекского горкенеша посадили не просто юного обормота, а...
17:46  КырЭнергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона. Мышка бежала...
17:30  В таджикском Хатлоне бабушка люто казнила озорного 3-летнего внука - живьем закопала в канаве
15:10  Умер экс-премьер УССР и Украины в 1987-90 и 1994-95 гг. Виталий Масол
15:08  Все мы бабы ду... Канцлер Германии Меркель публично оскорбила премьера Великобритании Мэй
13:18  В Чечне убит возвращавшийся из Сирии кыргызский боевик Кочкаров
12:35  Родня... Малазийскому экс-премьеру Разаку (тестю казаха Данияра Кесикбаева) предъявили 21 обвинение в присвоении $681 млн
12:32  Веерных отключений электроэнергии больше не будет – уверяет КырНацэнергохолдинг. Посмотрим...
12:27  Травят как букашек. Китайские агрономы незаконно использовали в Казахстане пестициды
12:20  Французы между сексуальной либерализацией и исламистской радикализацией, - Ришар Верли
12:12  Золотые проценты. Вернет ли Кумтор экономике Киргизии утерянную динамику? - Асыл Орозбекова
12:10  Беглый кыр-премьер Бабанов сторговался с властью? - А.Бактыбекова
12:07  Китай отреагировал на санкции США из-за сотрудничества с Россией
11:47  Охранная грамота для очага террора. Сирийский конфликт затягивается, - С.Кожемякин
11:44  Ты туда не ходи, сюда ходи... В Ташкенте состоялась международная конференция по развитию транспортных коридоров ЦентрАзии
10:23  Израиль запутался в объяснениях крушения Ил-20. Как изменятся отношения России, Сирии и Израиля, - "МК"
10:19  Идлибский компромисс. Последний оплот террористов в Сирии – клубок глобальных интересов, - А.Гаджиев
10:14  Узбекистан хочет поставить транзит на рельсы. Построив ЖД в Китай и Иран, - "Къ"
09:46  Новый фестиваль в Казахстане и новый фильм Сергея Бодрова
09:37  НАТО, бросок на юг, - А.Бартош
09:31  Умер Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг
08:53  Как "киргизу" стать "кыргызом", - А.Бенгард
08:51  Экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа выпустили из каталажки. Под залог
08:48  В Казахстане осужден на 3 года л/с оппозиционер Абловас Джумаев за участие в telegram-чате "ДемВыбора"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Главный контрразведчик ФРГ Маасен стал жертвой социальных сетей
10:20 22.09.2018

Как Интернет сработал против главы Ведомства по охране Конституции

На состоявшемся во вторник вечером в Берлине заседании руководителей трех партий, входящих в правительственную коалицию, было принято решение о смещении руководителя Ведомства по охране Конституции Ханса-Георга Маасена с занимаемого им поста. Как уже писала "НГ" (см. номер от 17.09.18), поводом для этого послужило неосторожное высказывание главного контрразведчика страны, усомнившегося в наличии в Германии праворадикальной "охоты на мигрантов".

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) под давлением левых сил поставило правительственную коалицию на грань развала, угрожая выйти из ее состава, если Маасен останется на своем посту. В действиях социал-демократов проглядывает отчаяние, вызванное незначительными результатами опросов, которые свидетельствуют о падении популярности партии в глазах избирателей. В этих условиях СДПГ требовалась пусть небольшая, но победа, которая могла бы продемонстрировать вес этой партии в альянсе с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС).

По данным газеты Welt, канцлер Ангела Меркель высказалась о необходимости отставки Маасена, поскольку он вмешался в текущую политику, не имея на это прав в качестве руководителя спецслужбы. Но понятно, что это был формальный момент, и к обвинениям Маасена со стороны СДПГ к потворствованию правым радикалам он фактически отношения не имеет.

Неделю назад Маасен объяснялся в двух профильных комитетах Бундестага. В итоге глава комитета по контролю над спецслужбами Армин Шустер заявил, что не видит повода для ухода контрразведчика. Лидер ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер также вступился за Маасена, заявив, что тот, как и прежде, пользуется его доверием. Но, судя по всему, Меркель не стала рисковать в преддверии наступающих земельных выборов в Баварии (14 октября) и в Гессене (28 октября) и формально пошла навстречу требованиям партнеров по коалиции.

Маасен перейдет в МВД на пост статс-секретаря (замминистра), а его место займет, как предполагает информационное агентство N-tv, нынешний статс-секретарь МВД Ханс-Георг Энгельке. Впрочем, для Маасена новый пост, как подчеркивает агентство, будет даже означать своего рода повышение, поскольку у него будет более высокий оклад. Хотя в новой должности Маасен не будет заниматься контрразведывательными делами. О его новых обязанностях Зеехофер намерен проинформировать общественность в ближайшее время.

Действия руководства коалиционных партий вызвали резкую критику со стороны оппозиции в Бундестаге. Так, сопредседатель партии "Союз 90"/"Зеленые" Роберт Хабек заявил, что "повышение" Маасена демонстрирует "потерю доверия к государственным институтам и ослабляет политическую систему страны". А глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер и вовсе назвал решение по Маасену фарсом.

Конечно, случай с Маасеном весьма показателен не только для Германии, но и в целом для западных демократий, где политики живут рейтингами, которые им присваивают не столько избиратели (поскольку выборы происходят не каждый день), сколько толпа. Ведь социальные сети и представляют собой, по сути дела, "толпу" в сегодняшнем понимании.

Как передает в этой связи государственное информационное агентство Deutsche Welle, именно социальные сети растиражировали события в восточногерманском Хемнице, где был убит мигрантами этнический немец, что привело к многочисленным демонстрациям и контрдемонстрациям. Полиция опровергала фейки, призывала не верить слухам и не распространять их, но все тщетно.

Как тут не упомянуть недавнюю статью Сергея Гландина и Антона Именнова, которая вышла под эгидой Московского центра Карнеги под заголовком "Олигархи в сетях. Как сведения из Интернета подводят русский бизнес под санкции". В ней отмечается, что "Интернет как источник информации для санкционных решений не просто равен традиционным СМИ, а превосходит их. Всякая открытая информация, не опровергнутая по твоей инициативе в международно уважаемом суде, работает против тебя".

Судя по всему, как показывает случай с Маасеном, жертвами социальных сетей могут стать не только российские олигархи, но и любой человек в мире, а тем более чиновник.

Олег Никифоров
19.09.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537600800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев провел заседание Правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов
- Кадровые перестановки
- Подписано Рамочное соглашение с Цеснабанком в целях оздоровления аграрного сектора
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Фракция требует прекратить внесение бесконечных изменений в действующие госпрограммы и ставит вопрос о проведении скоординированной работы по развитию МСБ
- "Eni" готов возобновить инвестиции в Казахстан
- По устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в сфере энергетики
- Государство расширяет меры поддержки для самозанятых граждан - М. Абылкасымова
- В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "Специальные налоговые режимы"
- Малик Мурзалин в ходе рабочей поездки посетил Атбасарский район
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  