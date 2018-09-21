"У меня стало много "родственников", их надо сажать", - кырпрезидент Жээнбеков (золотые слова!)

10:34 22.09.2018

Глава государства проводит плановые встречи с жителями регионов. На днях он встретился с кеминцами.



БИШКЕК, 22 сен - Sputnik. Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что с тех пор, как он возглавил страну, у него появилось много "родственников" и "друзей".



Ранее пресс-служба главы государства сообщала, что 20 сентября Жээнбеков совершил визит в Кеминский район Чуйской области и встретился с местными жителями.



Личный оператор президента Улан Сатиев опубликовал в Facebook видео, где тот говорит о "родственниках в политике". Жээнбеков, в частности, заверил, что не допустит вмешательства родных в государственные дела.



"Говорят, что Жээнбеков стал, как Бакиев, и мои родственники начали властвовать. Но я скажу, что не привык вмешивать родных в свои дела. Моя главная цель - спокойно работать и передать власть по истечении срока. Появились также "родственники" и "друзья", которых я не знаю. Они называют мое имя, когда хотят скорее попасть в больницу или занять какую-то должность. Я требую, чтобы таких сажали в тюрьму", - отметил президент.



Глава государства добавил, что его сын никогда не станет таким, как Максим Бакиев, и сегодня еще учится в четвертом классе.