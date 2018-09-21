Дело гинекологов. В Бишкекском СИЗО сидят уже 5-ть врачей, продававших младенцев из трех роддомов

10:42 22.09.2018

В СИЗО уже 5 медиков: стало известно кому они пытались продать младенца

В отношении врачей возбудили четвертое уголовное дело по заявлению одной из рожениц.



В СИЗО №1 водворены уже пять гинекологов, которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о торговле новорожденными, сообщила пресс-служба МВД.



Отмечается, что у всех задержанных есть высшее образование, кроме того, в разработке оперативников находятся и другие подозреваемые.



МВД о деле гинекологов: младенцев продавали по тысяче долларов

Несколько гинекологов задержали в Бишкеке 7 сентября по подозрению в продаже детей и проведении незаконных абортов. Всего обвиняемыми по делу проходят восемь медиков. По словам источника Sputnik в правоохранительных органах, трое работали в центрах семейной медицины №1 и 18, а также в Городском перинатальном центре (роддом №4).

Последний раз правоохранители сообщали о четырех врачах, водворенных в СИЗО.



Были возбуждены три уголовных дела - по статьям 116 "Незаконное производство аборта", 124 "Торговля людьми" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР.



"Следствие установило, что иностранцы к данным делам не причастны. Покупатели - уроженцы Кыргызстана, получившие российское гражданство", - говорится в сообщении.



При проведении следственных мероприятий установлены три факта продажи младенцев, свидетельства о рождении на которых помогли оформить задержанные. В отношении медиков заведено четвертое уголовное дело - по заявлению женщины, которая рассказала, что они провели искусственные роды раньше срока. Ребенок родился живым, но ей сообщили, что он умер и не показали тело.