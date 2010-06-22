Актау. 22/06/10. Дерзкий побег из тюрьмы - хроники террора в Казахстане, - А.Мироглов

10:54 22.09.2018

Александр Мироглов



Из колонии строгого режима в Актау пытались сбежать 21 человек - удалось, пусть и ненадолго, семнадцати. Остальных убили, в том числе радикала Айгали Кушнаева, отбывавшего срок за участие в уральской террористической группировке.



Силовики наверняка уже сделали из произошедшего определенные выводы, пишет колумнист Sputnik Казахстан.



В тот момент, когда заключенные, судимые за убийства и разбои, собрались бежать, на зоне были и оружие, и взрывчатка.

Одним из беглецов был Айгали Кушнаев - молодой приверженец радикального ислама. Его судили за участие в обычной банде, но добытые деньги Кушнаев и его подельники планировали потратить на то, что они называют "джихадом".



Вероятно, и те, кто устроил побег 21 заключенному актауской колонии, тоже так или иначе относились к радикалам. Ведь раньше казалось, что организовать подобное в Казахстане невозможно.



Такой дерзости не ожидала вся система

22 июня 2010 года в четыре часа утра группа осужденных решила бежать. У них было не только оружие, но и компоненты для взрывчатки. О том, как они попали к сидельцам, полиция не расскажет уже никогда.



Бандиты продумали все. Только не рассчитали, что на дозорной вышке будет стоять 18-летний срочник, который, заметив попытку побега, начнет стрелять. На поражение.

Одного из преступников он "положил" еще на территории зоны, троих застрелил на "запретке" (территория до контрольно-следовой полосы, которую нельзя пересекать заключенным). Будучи раненым, дальше парень отстреливался с трудом, ведь огневую поддержку беглецам оказывали и люди в подъехавших к колонии машинах.



Так или иначе, из 21 осужденного на воле оказались 17.



Розыск бандитов и страх местного населения

Задерживаться в регионе преступники не собирались, но покинуть территорию области удалось не всем.



Некоторые жили на съемных квартирах. Члены одной из раскрытых радикальных ячеек, у которых при побеге сломалось авто, были вынуждены бежать дальше без транспорта.



Самый кровавый штурм спецназа - хроники террора в Казахстане

Этих четырех беглецов осадили в старой кошаре, но сдаваться они отказывались. Противостояние на окраине Актау продолжалось несколько часов, однако даже журналистам было нереально узнать, что происходит и кого штурмует спецназ.

По городским улицам, почти пустым, пролетали патрульные иномарки с включенными "люстрами". Захват бандитов был почти подготовлен. Они могли слишком много знать, ведь кто-то сумел вооружить их в тюрьме. Но в самый последний момент, когда спецназ готов был войти в постройку и взять боевиков живыми, прогремел взрыв - "воины Аллаха" предпочли смерть дальнейшей жизни в неволе.



Спецоперация, которая охватила все регионы страны, продолжалась. На свободе оставались еще 12 особо опасных преступников…



Как их искали, где задержали и с какой целью они совершили побег, читайте на следующей неделе.