Олуши... ЦИК Киргизии умудрился изготовить Депутатские значки с неправильным изображением герба

11:00 22.09.2018

ЧЛЕН ЦИК КЫРГЫЗСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ ЖУРНАЛИСТКЕ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ОН ХОДИТ В ТУАЛЕТ



Журналист 24.kg попыталась выяснить у члена ЦИК Кайрата Осмоналиева, почему эскиз для депутатских значков выполнен с несоответствием - лучи солнечного диска развернуты в другую сторону.

Кайрат Осмоналиев объяснил, что произошла техническая ошибка, за которую ответственный сотрудник уже получил выговор.

Однако на уточняющий вопрос, будут ли значки изготовлены по неправильному эскизу, или эскиз переделают в соответствии со стандартами государственного флага, он привел странную аналогию: "Давайте я сейчас в туалет пойду, а вы за мной ходите и пишите, что член ЦИК неправильно мочится".

По его словам, журналисты "поднимают хайп не по делу" и "достали" его. Кайрат Осмоналиев сказал, что официально лежит в больнице.

Через полчаса он перезвонил и извинился за вспыльчивость.

Ранее ЦИК объявил тендер на покупку 10 тысяч нагрудных знаков на 3,8 миллиона сомов. Межведомственная комиссия отменила результаты торгов из-за разницы в 2 миллиметра в представленном образце и утвержденных размерах. Тендер тогда выиграло ОсОО "Медальер", предложившее значки по 380 сомов за штуку. После отмены итогов торгов фирма подала в суд.

Вопрос обсуждали даже на заседании Жогорку Кенеша. Тогда депутаты заявили, что без значков их коллеги на местном уровне не могут полноценно работать.