В иранском Ахвазе террористы расстреляли военный парад - 10 убитых

11:08 22.09.2018

При стрельбе на военном параде в Иране погибли 10 человек

Группа мужчин открыла стрельбу во время военного парада в южном иранском городе Ахваз. В результате погибли 10 человек, в их числе был один журналист, сообщает агентство Tasnim. Еще 21 человек получил ранения.



По словам очевидцев, устроившие стрельбу были одеты в военную форму. Местные власти назвали случившееся терактом. Двое предполагаемых боевиков были убиты, еще двоих удалось задержать. Агентство допускает, что к атаке могут быть причастны боевики "Исламского государства" (запрещено в России).