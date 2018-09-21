Все 2800 имамов Кыргызстана в октябре пройдут переаттестацию

12:13 22.09.2018

Государственная комиссия по делам религий намерена провести переаттестацию имамов. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, в октябре имамы всех мечетей страны покажут свои знания.

Согласно новому уставу Духовного управления мусульман Кыргызстана, руководители таких учебных заведений обязаны иметь высшее религиозное и светское образование.

Последний раз имамы страны массово сдали экзамен в 2016 году. Тогда 92 процента священнослужителей не допустили к аттестации из-за отсутствия светского образования. ДУМК и госкомиссия приняли решение провести их обучение.

По информации Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 647 мечетей, 107 медресе, 10 исламских институтов и около 2 тысяч 800 имамов.