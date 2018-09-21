Экономист как метеоролог. Может ли случиться новый мировой финансовый кризис, - "КП"

13:19 22.09.2018

Может ли случиться новый мировой финансовый кризис

Аналитики пугают "страшилками" об очередных экономических потрясениях. Верить им или нет?



АЛЕКСАНДРА КОЗЛОВА



Мировые кризисы повторяются в среднем раз в 10 лет. Срок подошел. Будет кризис или нет?



В последнее время грядущий финансовый апокалипсис не предсказывал только ленивый. Всемирный банк, Bank of America… И вот новый прогноз от американского миллиардера Рея Далио, основателя Bridgewater Associates, одного из крупнейших инвестфондов в мире.



По его словам, нового мирового кризиса стоит ждать в течение ближайших двух лет. Виной тому - бешеная закредитованность мировой экономики. Долгое время у развитых стран был период низких ставок. И компании с удовольствием брали заемные средства под небольшой процент. Их стоимость на рынке росла, они превращались в многомиллиардные корпорации. Акции этих компаний дорожали день ото дня. Но на деле эти компании – по уши в долгах.



Когда какой-то товар стоит значительно больше своей реальной стоимости – это называют экономическим "пузырем". Когда-нибудь пузырь "лопается", и в кризисе оказывается либо конкретный рынок, либо страна, либо вся мировая экономика. Похожая история произошла с рынком ипотеки в США в 2008 году. Что из этого вышло - мы все помним.



Другой повод для кризиса предлагает Bank of America. Здесь мрачные предсказания отталкиваются от сильного доллара. Мол, когда он растет, инвесторы бегут из развивающихся стран. В 1998 году похожая ситуация спровоцировала цепочку экономических кризисов в странах Юго-Восточной Азии. А по пятам за азиатскими пришел российский кризис и августовский дефолт.



Ну и наконец, все экономисты верят в цикличность. Мировые кризисы повторяются в среднем раз в 10 лет. Срок подошел. Будет кризис или нет?



ЭКОНОМИСТЫ КАК МЕТЕОРОЛОГИ



- Действительно, у мировых кризисов есть цикличность. Это в среднем 7-12 лет. Те, кому сейчас 40-50 лет, помнят кризис 1986 года, 1998 года и 2008. С высокой долей вероятности, какие-то кризисные явления в мировой экономике мы скоро увидим, - говорит экономист Сергей Хестанов. – С другой стороны, ни один кризис невозможно с точностью предсказать. Это как метеорология – экономисты видят только предпосылки. Но будет "дождь" в итоге или нет – никто не знает. Хотя зонтик лучше взять.



К тому же, отмечают эксперты, каждый мировой экономический кризис не похож на предыдущий. Они начинались по разным причинам, да и вредили тоже по-разному. В 1986 году больше всего досталось развитым странам – Европе и США. В 1996 году – Азии и России. В 2008 году "прижало" всех.



- Можно только предположить, что новый кризис придет из Китая. Экономика Поднебесной била рекорды. Но обеспечены эти рекорды, в основном, за счет кредитных вливаний. Китайцы накопили много плохих долгов – это чревато последствиями, - предупреждает Хестанов.



Сможет ли выдержать новый экономический шторм Россия? Ирония в том, что изоляция от внешнего капитала в кризис, если что, сыграет нам на руку.



- Проблема 97-98 годов была в большой зависимости от внешнего капитала. Сейчас она существенно снизилась, - считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер". - Международные резервы ЦБ сегодня более чем в 30 раз выше объема, который был у него осенью 1998 года. Внешний долг за последние годы существенно сократился. Таким образом, если мировой кризис будет, то его влияние на нас будет довольно вялым. А главный удар будет нанесен по экономикам с очень большими долгами.



Другое дело, что у нас и без мирового кризиса экономических проблем хватает. Но это уже другая история...



СОВЕТЫ "КП"



Создаем заначку



Будет кризис или нет – никто точно сказать не может. Ошибаются даже самые крутые экономисты. Но всегда можно подстелить соломку заранее. Вот что можно сделать:



- Прямо сейчас начните создавать заначку для форс-мажорных ситуаций. Потом будете себе благодарны.



- Держите сбережения в разных валютах. Минимум в двух: рубли плюс доллары или евро. И желательно, чтобы эти накопления приносили процентный доход.



- Не берите кредитов, особенно дорогих. Ипотека – исключение, но только в том случае, если ежемесячный платеж не превышает 30% от ваших доходов.



- Крепче держитесь за источник дохода. А лучше создать еще и дополнительные. Всегда хорошо, когда у вас есть несколько разных.