Самообман Кремля. В результате колебаний Путина Сирия потеряла провинцию Идлиб, - Пол Робертс

19:38 22.09.2018

Внешняя политика России на Ближнем Востоке уже растворилась в самообмане?



Провокации (на Ближнем Востоке со стороны Запада - ред.), которые терпит Путин, нарастают. Питер Форд, бывший британский посол в Сирии, отмечает, что Вашингтон моментально воспользовался колебаниями Путина по сирийской проблеме для того, чтобы осуществить эскалацию своих поводов, с использованием которых Вашингтон предпримет новые военные нападения на сирийские правительственные силы.



Ранее поводом для действий Вашингтона должна была стать "химическая атака" "под чужим флагом", вину за которую планировалось возложить на Сирию. Новый повод для действий Вашингтона в том, чтобы не позволить освободить провинцию Идлиб. Вашингтон уже заявил, что любая попытка по освобождению этой провинции от террористов -союзников Вашингтона приведет к военному нападению на Сирию со стороны США.



На этот раз военное нападение США на Сирию планируется оправдать такой "гуманитарной проблемой", как поток беженцев, который способно вызвать сирийское наступление (а может быть этот поток будет вызван не сирийским наступлением?). Специальный представитель президента Трампа по Сирии Джеймс Джеффри, недавно объявил, что Соединенные Штаты не потерпят никакого наступления. И точка.



Конечно же, сирийско-российское освобождение Идлиба от поддерживаемых Вашингтоном террористов сейчас и не может состояться - если только Путин не захочет с помощью российского оружия добиться превосходства в сирийском воздушном пространстве. Это превосходство должно быть таким, чтобы США и не помышляли рискнуть понести потери в составе своих атакующих сил при достаточно безрассудных попытках проверок эффективности обороны (России в Сирии - ред.)



Еще одной загадкой является решение Путина умиротворить Эрдогана, заменив освобождение Идлиба демилитаризованной зоной в этой провинции. Как Путин с Эрдоганом пришли к фантастическому выводу о том, что США и их союзники-террористы пойдут на сотрудничество в целях реализации плана по демилитаризации? Внешняя политика России уже растворилась в самообмане?



Сейчас мы видим, как реализуются мои озабоченности относительно того, что терпеливость по отношению к провокациям имеет своим результатом еще большие провокации. И что опасность этих провокаций только нарастает. Что сейчас предпримет Путин? Если он вновь прогнется, то ему следует ждать дальнейших, еще более опасных провокаций до тех пор, пока его единственным выбором не станет выбор между капитуляцией и ядерной войной.



Провокации со стороны Вашингтона не достигли бы нынешнего уровня интенсивности, если бы Путин твердо реагировал на ряд провокаций, имевших место в прошлом. В самом деле, весь сирийский кризис можно было бы давно завершить, если бы не вновь и вновь повторяемые колебания и один преждевременный и непродуманный вывод российских сил (из Сирии - ред.) вслед за другим.



Неужели российские власти не понимают, что Вашингтон ведет войну против России, а не против террористов?



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Пол Робертс

22 сентября 2018