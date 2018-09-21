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Российские банки слили в бандеровскую Украину $6-8 млрд. Кто ответит за предательство? - "СП"
19:43 22.09.2018

Украина сорвала банк
Российские финансисты пошли на поводу у антироссийского правительства "незалежной", и потеряли миллиарды
Станислав Воробьев

ВЭБ Игоря Шувалова слезно попросил Киев вспомнить о соглашении по защите взаимных инвестиций от 1998 года, а президент Украины Петр Порошенко денонсировал российско-украинский договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года.

Описывать историю российских госбанков на Украине в последние четыре года - занятие неблагодарное. Единственный плюс: это кардинально отличается от прочей вермишели, вешаемой лопоухой аудитории. Вкратце анамнез таков:

- 6 мая 2014 года Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление № 260, согласно которому все зарегистрированные на территории этой страны кредитно-финансовые организации должны были прекратить свои операции в Крыму. Российские банки и их "украинские дочки" незамедлительно… нет, не послали на это к черту, а выполнили постановление НБУ. Тем самым фактически признав суверенитет Украины над Крымом. Вспомните, хохотали пропагандисты: мол, ничего страшного, подумаешь, обойдемся и без Сбербанка в Крыму. Мда, обошлись.

Думаете, российские госбанки променяли Крым ради хотя бы прибыльной работы на Украине? Как бы не так!

- в 2014-2018 годах российские госбанки - ВТБ, ВЭБ и Сбербанк - стойко несли крест постоянных убытков от деятельности на Украине. Это вынуждало их регулярно на сотни миллионов долларов докапитализировать свои дочерние организации на Украине. Например, общий размер чистого убытка российских банков на Украине в 2016 году составил 1,1 миллиарда долларов (примерно столько же и в 2015 году), а также в дальнейшие годы. Весной 2017 году НБУ запретил выводить из украинских "дочек" российских банков капитал за границу, размещать там депозиты украинских государственных учреждений и компаний, а также ограничил их в доступе к рынку ценных бумаг. В итоге ВТБ, ВЭБ и Сбербанк оказались в ситуации, когда вынуждены были постоянно докапитализировать свои украинские "филиалы" без малейшей надежды вернуть свои деньги. Закономерным образом совокупные активы украинских "дочек" российских госбанков резко снизились.

Общие же потери российских госбанков от финансирования своей деятельности на Украине в последние четыре года составили около 6−8 миллиардов долларов. Это минимально. Собственно, ответ на вопрос о том, кто поддерживал руинированную финансовую систему "незалежной", удивления не вызывает. Для тугодумов приведем мнение украинского экономиста Виктора Скаршевского:

"Россия инвестор № 1 Украины с 2015 года. Об этом говорят официальные данные Госслужбы статистики Украины. Во-первых, доля прямых иностранных инвестиций из России на Украину увеличилась почти в 2 (!) раза - с 6,6% на начало 2013 до 11,7% на начало 2018. Во-вторых, за последние 2,5 года российские инвестиции на Украину составили $ 2,5 млрд или 33% от всех прямых иностранных инвестиций, поступивших на Украину за этот период.

В-третьих, в первом полугодии 2018 года поступления инвестиций из России составили 35% (!) от общих инвестиций, значительно опередив офшорные инвестиции из Кипра (17%) и Нидерландов (17%). Почти все российские инвестиции пошли в украинский банковский сектор на докапитализацию российских банков, работающих на Украине".

- на фоне слов президента РФ о том, что "работать на Украине надо", все попытки госбанков РФ что-то сделать потерпели крах. Продать свои "дочерние банки" они не могут, потому что на них нет покупателей. А покупателей нет, потому что украинский финансовый рынок, как и в целом экономика Украины не интересны и не привлекательны для западных инвесторов (и не только западных).

Вишенка на торте: акции дочерних банков ВТБ, Сбербанка и ВЭБ на Украине сейчас арестованы по иску структур олигарха Игоря Коломойского. Проще говоря, им вообще все запретили! И вот с этой вонючей половой тряпкой на голове российские госбанкиры начали ходить по кабинетам в Киеве. Так, ВЭБ написал украинцам слезливое письмо:

"В распоряжении "Ъ" оказалось письмо ВЭБа от 14 сентября, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру страны Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины Якову Смолию. В письме госкорпорация указывает, что Украина нарушила заключенное с Россией соглашение от 1998 года о взаимной защите капиталовложений, и предлагает им "незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора".

Инвестиционный спор в рамках соглашения от 1998 года, по мнению ВЭБа, возник из-за того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер". В частности, "националистически настроенные активисты" лишь в 2017 году провели 43 акции против отделений ПИБа и еще 37 - против банкоматов.

Санкции Украины против российских госбанков привели к тому, что ПИБ был отрезан от рынка ценных бумаг и не смог переводить средства в пользу связанных с ним лиц (например, возвращать полученные от ВЭБа межбанковские кредиты). Украинским госпредприятиям с марта 2017 года было запрещено размещать в ПИБе средства.

Кроме того, самый крупный должник банка - ПАО "Украинская железная дорога", - получивший кредиты на $ 153 млн, находится в просрочке более трех лет. Так как учредителем заемщика является правительство Украины, ситуация, по мнению ВЭБа, свидетельствует о том, что государство поощряет невозврат банку кредитов. Последней каплей стал арест акций ПИБа по решению Киевского арбитражного суда".

Шансов у банка Игоря Шувалова добиться от Киева какого-то сочувствия крайне мало. Более того, президент Украины Петр Порошенко все же сделал давно назревший ход о не продлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ от 1997 года. Это означает, что будет торпедирована и денонсирована по сути вся система российско-украинских соглашений, которые базировались на этом документе. Это не есть плохо или хорошо, просто для ВЭБа это означает неприятную фиксацию очередных убытков. Это притом, что российские госбанки демонстративно занимали про-украинскую позицию все последние годы, вплоть до финансирования украинских оборонных предприятий. Напомним, что ВЭБ на пару с ВТБ в 2014 году умудрились купить украинский государственный облигационный займ, средства от которого пошли на финансирование военной операции на Донбассе. Все равно не помогло.

Теперь вопрос, что будет дальше?

Судебное разбирательство в Великобритании о кредите Виктору Януковичу в три миллиарда долларов затянулось, и по всей видимости, Москва никогда не получит эти деньги обратно. Активы российских госбанков на Украине обесценены и потеряны. РФ годами вливала финансы в кредитную систему Украины, но никаких плодов эти усилия не принесли. А ведь еще в 2014 году масса блогеров, экспертов и финансистов предсказывала крупные убытки российским банкам на Украине.

Так что жизнь просто догнала очевидный и линейный прогноз.

Reddevol

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537634580
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