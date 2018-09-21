Нападение на военный парад в Иране (подробности): 28 погибших, более 50 - ранено

21:03 22.09.2018

На военном параде в городе Ахваз на юге-западе Ирана неизвестные вооруженные люди открыли огонь по участникам парада и зрителям.



Убиты по меньшей мере 28 человек, в том числе гражданские лица, раненых более 50, в том числе женщины и дети, сообщают иранские государственные СМИ.



Огонь был открыт из парка рядом с площадью, где проходил парад. Его вели люди, одетые в военную форму.



Антиправительственная арабская группировка Национальное сопротивление Ахваза и запрещенная экстремистская группировка "Исламское государство" одновременно объявили о своей ответственности за нападение.



Президент Ирана Хасан Роухани обещал дать жесткий ответ на действия террористов.



"Ответ Исламской республики Иран будет жестким, но ответственность за террористов понесут те, кто их финансирует", - говорится в заявлении президента.



Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в нападении участвовали террористы, опирающиеся на поддержку неназванного иностранного режима.



В конце прошлого года в Ахвазе проходили антиправительственные выступления с протестами против снижения уровня жизни населения.



В эти дни Иран отмечает очередную годовщину с начала войны с Ираком в 1980-1988 годах, в связи с чем в стране проводятся многочисленные военные парады.



Иранское агентство ФАРС сообщает, что стрельба на параде в Ахвазе началась в 9 утра по местному время и что ее вели четыре человека, вооруженные автоматами.



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Под огонь попали и дети, один ребенок ранен

Огонь велся на поражение по зрителям и одновременно по трибунам, где присутствовали приглашенные военные чины.



По другим сообщениям, в числе погибших восемь членов Революционной гвардии Ирана и один журналист.



Двое из нападавших были убиты ответным огнем, еще двое задержаны, сообщил вице-губернатор Али Хосейн Хосейн-заде.



Кто стоит за нападением?

Пока что на этот счет существуют несколько противоречащих друг другу версий.



Представитель группы Национальное сопротивление Ахваза, которая утверждает, что объединяет все силы, которые защищают права арабского меньшинства в Хузестане, заявил, что ее силы осуществили нападение.



Саудовская Аравия и Иран: борьба за власть на Ближнем Востоке

В то же время ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство" - не предоставив, впрочем, никаких доказательств этого заявления.



Министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф заявил: "Иран считает ответственными за это нападение спонсоров терроризма в регионе и их американских хозяев".



Ранее Иран обвинял в поддержке сепаратизма среди иранского арабского меньшинства своего главного соперника в регионе, Саудовскую Аравию.



Правительство Саудовской Аравии пока никак не отозвалось на нападение.



Тем временем представитель вооруженных сил Ирана сообщил иранским СМИ, что нападавшие не принадлежали к группировке "Исламское государство", и прошли подготовку в двух странах Персидского залива. По этим же данным, они имели связи с США и Израилем.