Скандальная ситуация с беженцами в Европе, - Гордон Браун

00:10 23.09.2018

Беженцы нуждаются сегодня не только в достаточном питании, жилье и медицинской помощи, но и в знаниях и инструментах, необходимых для построения новой жизни. Страны с большим количеством прибывших беженцев нуждаются в достаточном финансировании, которое позволит им обеспечить доступ к местным школам для детей-беженцев, утверждает спецпосланник ООН Гордон Браун.



ЛОНДОН - Уже давно известно, что лагерь беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос переполнен, в нем царят антисанитарные условия и насилие, в частности, происходят бунты, после которых многие оказываются ранены. Но в апреле появились сообщения работников гуманитарной помощи о том, что в этом лагере дети - даже в возрасте 10 лет - совершают попытки самоубийства. Тем самым, был подчеркнут еще один трагический аспект кризиса беженцев: 30 миллионов детей во всем мире сейчас являются вынужденными переселенцами, и многие из них живут в ужасающих условиях. Данный кризис не просто ставит под угрозу их жизнь сегодня; он грозит уничтожить их будущее.



В лагере "Мориа" дети живут в страхе. Недавние бунты лишили крова сотни жителей этого лагеря, а некоторые были тяжело ранены. Это травматический опыт для тех детей, которые живут со своими семьями, и тем более - для многочисленных беспризорников. Ситуация усугубляется тем, что у многих детей нет даже элементарной крыши над головой; тысячи семьей скученно теснятся в дешевых, предоставленных благотворительными организациями палатках, которые зачастую не являются непромокаемыми. Прошлой зимой три человека умерли от отравления угарным газом, пытаясь согреться.



Но проблемы этих детей далеко не ограничиваются краткосрочной перспективой. Даже если дети-беженцы, так или иначе, оказываются в безопасности, их перспективы мрачны, поскольку большинство из них не получит никаких шансов на посещение школы. Подобные реалии серьезно снизят их возможности найти выгодную работу.



По последним данным, в "Мориа" находились 1729 детей, из них более тысячи - школьного возраста. Это число недавно выросло из-за мощного притока прибывающих на лодках беженцев - 834 человека поступило в этот лагерь только за одну минувшую неделю. Никто из них не посещает государственные школы, а правительство Греции еще только собирается разрешить им доступ к одной из программ формального образования, которые были запущены специально для просителей убежища.



Наилучший вариант, доступный детям-беженцам в "Мориа": переполненные неформальные образовательные центры, где высокая текучка кадров среди учителей является серьезной проблемой. Но даже этот вариант доступен не всем, поскольку существующие центры способны заниматься обучением только 500 детей в день, что меньше половины всех детей школьного возраста. Однако эта цифра, возможно, вскоре резко снизится. Крупнейший неформальный образовательный центр - им управляет ЮНИСЕФ - может закрыться уже в декабре, потому что невозможно найти необходимые для его работы 30 тысяч евро в месяц.



Впрочем, у беженцев, застрявших в "Мориа", возможно, есть надежда. Греческие власти предоставили министерству миграции страны 30 дней, чтобы улучшить условия жизни в лагере или закрыть его. Такой шаг уже давно пора было сделать.



Никто не преуменьшает колоссальных проблем, с которыми столкнулась Греция. Это страна, испытывающая трудности под бременем политики экономии госрасходов, оказалась вынуждена иметь дело с 1,1 миллионами беженцами, прибывшими в страну, начиная с 2014 года. При этом сотни новых беженцев продолжают причаливать к берегам Лесбоса каждый день. Это стало катастрофой для небольшого острова, чья туристическая отрасль уничтожена. Поскольку все остальные страны ЕС, по сути, закрыты для беженцев, находящихся в Греции, лагеря на материке оказались полностью заполнены. Но "Мориа" продолжает работать с нагрузкой, которая в 3-4 раза превышает официально заявленную вместимость этого лагеря.



Начиная с 2015 года, Еврокомиссия выделила более 1,5 млрд евро Греции на решение проблем, связанных с кризисом беженцев, и заявляет, что готова предоставить дополнительную чрезвычайную поддержку. Вопрос, куда именно пошли ранее выделенные средства, стал сейчас предметом исследования Себастиана Липа, который недавно провел несколько недель в этом лагере волонтером.



Неадекватная поддержка беженцев - это проблема не только Греции. Во многих странах лагеря беженцев критикуют за плохие условия жизни людей. Как признает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, к числу проблем относится и почти полное отсутствие возможностей для обучения. Менее половины детей-беженцев школьного возраста в мире посещают школу; менее 25% переходят в классы средней школы; менее 1% пытаются получить высшее образование.



Страны с большим количеством прибывших беженцев нуждаются в достаточном финансировании, которое позволит им обеспечить доступ к местным школам для детей-беженцев. Фонд "Образование не может ждать" был основан для устранения дефицита в финансировании программ обучения таких детей. Этот фонд, возглавляемый Ясмин Шериф, координирует свою работу с ООН и ее гуманитарными агентствами (как финансово, так и организационно), с тем чтобы гарантировать, чтобы все мальчики и девочки, оказавшиеся беженцами, имели возможность получить образование.



Исторически сложилось так, что долгосрочные потребности в образовании и трудовой занятости недооценивались при планировании гуманитарной помощи. Однако беженцы нуждаются сегодня не только в достаточном питании, жилье и медицинской помощи, но и в знаниях и инструментах, необходимых для построения новой жизни и для того, чтобы вносить свой вклад в общество завтрашнего дня, будь этим обществом их родная страна или новая. В наших общих интересах - гарантировать, чтобы они получили необходимые им навыки.



Гордон Браун - бывший премьер-министр и министр финансов Великобритании. В настоящее время - спецпосланник ООН по вопросам глобального образования.



Project Syndicate (США):

22.09.2018



Оригинал публикации: Europe"s Refugee ScandalОпубликовано 18/09/2018